Válka proti Íránu se blíží ke konci, oznámil americký prezident Donald Trump. Stalo se tak na tiskové konferenci v noci na úterý středoevropského času v jeho klubu v Doralu na Floridě. Termín možného zastavení útoků, které USA podnikají společně s Izraelem, nezmínil, na otázku novinářů ale uvedl, že to nebude do týdne. Trump útok proti Íránu obhajoval s tím, že pokud by k němu Spojené státy nenašly odvahu, získal by Teherán atomové zbraně. Írán v minulosti opakovaně tvrdil, že jeho jaderný program slouží výhradně k mírovým účelům.
„Brzy to skončí. A pokud to začne znovu, tak budou zasaženi ještě tvrději,“ citovala agentura AFP Trumpa.
Proč je větším spojencem Ruska ve válce v Perském zálivu Trump než Teherán a co z toho plyne pro Evropu
Trump na úvod tiskové konference řekl, že Spojené státy plní válečné cíle výrazně rychleji, než předpokládal plán. „Bylo zničeno 51 íránských lodí,“ řekl. Uvedl rovněž, že útokům nyní čelí íránské továrny na výrobu dronů a že nastal pokles o 83 procent ve vypouštění íránských dronů.
Trump také řekl, že Írán chtěl pokračovat ve vývoji jaderných zbraní. „Měli jsme štěstí, že jsme (k útoku) našli odvahu, jinak by získali nukleární bombu,“ řekl americký prezident.
Část konference věnoval Trump otázce ropy. Jedním z nejkritičtějších míst světa při přepravě ropy je Hormuzský průliv, což je úžina podél íránských břehů, kudy prochází asi pětina globálních dodávek této suroviny. Válka tuto klíčovou námořní trasu prakticky zablokovala. Trump naznačil, že americké námořnictvo by mohlo tankery přes úžinu eskortovat. Poznamenal také, že USA zruší některé ropné sankce, aby zajistily dostatečné zásobování touto energetickou surovinou.
Trump hovořil i o incidentu, kdy byla v Íránu zasažena dívčí škola v blízkosti základny íránských revolučních gard. Trump o víkendu uvedl, že incident má zřejmě na svědomí Írán, množí se však důkazy svědčící o tom, že škola byla pravděpodobně zasažena při americkém bombardování nedaleké základny. Nyní prohlásil, že americkou střelu s plochou dráhou letu Tomahawk, která školu podle analýzy skupiny Bellingcat zasáhla, používá mnoho zemí.
