Německý kancléř Friedrich Merz v úterý poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi, že zachoval muniční iniciativu pro Ukrajinu. Je to podle něj významný příspěvek k obraně země, která se už více než čtyři roky brání ruské invazi. „Pokračování Českem iniciované muniční iniciativy pro Ukrajinu je tady významným příspěvkem,“ řekl kancléř. „Chtěl bych na tomto místě ještě jednou srdečně českému premiérovi poděkovat, že tuto iniciativu zachoval,“ dodal.
Loni před volbami muniční iniciativu kritizovaly tehdy opoziční hnutí ANO a SPD. Předseda ANO a nynější premiér Babiš loni v červenci v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že iniciativa je netransparentní, předražená a plesnivá. Letos na začátku ledna oznámil, že muniční iniciativa, spočívající v zajišťování munice pro Kyjev ve třetích zemích, bude pokračovat, Česko do ní ovšem nebude dávat peníze.
Český vládní poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček na konci února řekl, že loni díky české muniční iniciativě Ukrajina dostala 1,96 milionu kusů velkorážové munice.
Merz také řekl, že se s Babišem shodli na tom, že je třeba schválit 20. balík unijních sankcí proti Rusku a také rozhodnutí o unijní půjčce Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Blokovat jejich přijetí kvůli záležitostem, které s nimi nesouvisí, by mělo přestat, dodal. Odkazoval tak na blokádu Maďarska. Jeho premiér Viktor Orbán odmítl s novými sankcemi a půjčkou souhlasit, dokud Ukrajina neobnoví provoz ropovodu Družba, poškozeného na konci ledna při útoku. „Shodli jsme se také, že budeme Ukrajinu podporovat na její další cestě do EU,“ dodal Merz. Rychlé členství ale podle něj „v současnosti není možné“.
Oba politici spolu mluvili také o systému emisních povolenek Evropské unie. Babiš ho dlouhodobě kritizuje a kritiku zopakoval i na tiskové konferenci po úterním jednání s Merzem.
Podle Babiše se systém emisních povolenek „vymknul kontrole“. Merz řekl, že na jeho zachování trvá, že se jedná o „správný instrument“, který „funguje dobře“. S Babišem se na jednání nicméně shodl, že bude nutné systém případně upravit.
Členské státy Evropské unie minulý týden formálně schválily klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí může pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Součástí dohody je i odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy na rok 2028.
Systém ETS2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a silniční dopravě. O změny usilovala už předchozí česká vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Současná vláda premiéra Babiše systém emisních povolenek ETS2 zcela odmítla a uvedla, že bude v EU hledat podporu pro zrušení tohoto systému.
Babiš na tiskové konferenci rovněž Merze vyzval, aby Německo investovalo do spojení dálnice A93 s českou D6. Česká dálnice podle něj hranice dosáhne do roku 2031. Babiš za dálniční propojení Karlovarského kraje se severním Bavorskem lobboval už při únorovém setkání s bavorským premiérem Markusem Söderem.
