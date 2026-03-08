Volby v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko vyhrála podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF strana Zelených. Těsně druhá skončila Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze. Přitom ještě v lednu průzkumy ukazovaly, že CDU bude po letech vítězem.
Sociální demokracie (SPD) zaznamenala historicky nejhorší výsledek, a do sněmu se dostala jen těsně. Naopak strana Alternativa pro Německo (AfD) svůj zisk oproti předchozím volbám téměř zdvojnásobila.
Podle prognózy stanice ARD získali Zelení v Bádensku-Württembersku 32 procent hlasů, podle ZDF 31,5 procenta. Pokud se prognózy potvrdí, stane se pravděpodobně novým zemským premiérem 60letý Cem Özdemir. Bývalý celostátní předseda Zelených a ministr zemědělství ve vládě kancléře Olafa Scholze je synem přistěhovalců z Turecka. Jeho hlavním konkurentem byl zemský předseda CDU, 37letý Manuel Hagel. Jeho strana skončila podle prognóz obou stanic ale nakonec až druhá - ARD jí připisuje 29, ZDF 30,5 procenta hlasů.
Město automobilek
Bádensko-Württembersko je spolková země na jihozápadě Německa, její metropolí je Stuttgart. Důležitým hospodářským odvětvím je v zemi automobilový průmysl. Hlavní sídla tu mají Mercedes-Benz, Porsche či výrobce automobilových součástek Bosch. Zelení vládnou spolkové zemi od roku 2011. Premiérem se tehdy stal Winfried Kretschmann. Byl prvním politikem Zelených, který se dostal do čela některé z německých spolkových zemí. Kretschmann už nyní nekandidoval.
Koaliční vládu v posledních deseti letech Zelení v Bádensku-Württembersku tvořili s CDU. Předpokládá se, že koalice bude pokračovat. V dnešních volbách se tak hrálo především o to, kdo usedne v čele vlády a kdo bude menší koaliční partner. Dlouho to vypadalo, že má Hagel z CDU funkci předsedy vlády prakticky jistou. Od počátku roku ale začaly preference jeho strany klesat a preference Zelených růst. Na vině bylo i několik chyb, které Hagel v kampani učinil.
Dvojnásobek pro AfD
Pozornost se soustředila také na AfD, kterou do voleb vedl Markus Frohnmaier známý svými úzkými vazbami na Rusko. Strana získala podle ARD 17,5 a podle ZDF 18 procent hlasů. Prakticky tak zdvojnásobila svůj zisk z voleb v roce 2021, kdy dostala 9,7 procenta.
Debaklem skončily volby pro sociální demokraty, kteří na spolkové úrovni tvoří vládu spolu s CDU. Podle obou prognóz dostali jen 5,5 procenta hlasů, a jen těsně tak překonali hranici nutnou pro zvolení. Je to jejich historicky nejhorší výsledek v Bádensku-Württembersku. Do zemského sněmu se podle odhadů nedostala ani liberální Svobodná demokratická strana (FDP), ani strana Levice. Pro FDP je to další velký neúspěch poté, co se loni v únoru nedostala do Spolkového sněmu.
Hagelův neúspěch ve snaze získat premiérské křeslo pro CDU je tvrdou ránou pro kancléře Merze. V Bádensku-Württembersku se konaly první zemské volby od jeho nástupu do funkce. Podle analytiků by se mohl Merz pokusit dnešní neúspěch vyrovnat v Porýní-Falci, kde budou zemské volby za dva týdny. Zde jsou hlavním konkurentem křesťanských demokratů sociální demokraté, jejich koaliční partner na celostátní úrovni. Podle médií by mohly být nadcházející dva týdny kampaně značně konfrontační a zasít nesvár i do vládní koalice v Berlíně.
Po volbách v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci se další zemské volby odehrají až v září. Tehdy k urnám vyrazí obyvatelé Berlína, Meklenburska-Předního Pomořanska a Saska-Anhaltska.
