Komise ruské vlády pro zákonodárnou činnost schválila návrh zákona o použití ozbrojených sil k ochraně ruských občanů, uvězněných či trestně stíhaných na základě rozhodnutí zahraničních soudů bez účasti Ruska, uvedl ruský list Kommersant na svém webu. Ruský prezident Vladimir Putin získá právo vyslat armádu do zemí, kde zatknou Rusy, napsal server The Moscow Times. Předlohu dal do souvislosti se snahami postavit před soud právě Putina a jeho spolupracovníky za napadení Ukrajiny.
Ruské zákony nyní dovolují použít ozbrojené síly v zahraničí v souladu s obecnými principy a normami mezinárodního práva: k odražení útoku na ruské jednotky dislokované v zahraničí, k odražení útoku na jiný stát, který požádá Rusko o pomoc, k ochraně ruských občanů před ozbrojeným útokem, boj proti pirátství a pro zajištění bezpečné plavby, poznamenal Kommersant. Autoři předlohy z ministerstva obrany podle listu nyní navrhují nasazení ozbrojených sil i k ochraně občanů pronásledovaných zahraničními soudy.
Předloha "zjevně souvisí s iniciativami členských zemí Evropské unie vytvořit zvláštní tribunál proti Rusku", řekl serveru RBK advokát Dmitrij Malbin.
Záměr vytvořit zvláštní tribunál, který by soudil ruské vedení za zločin agrese proti Ukrajině po vzoru norimberského procesu s vedením nacistického Německa, loni v létě ohlásila Rada Evropy. K podzimu účast potvrdilo 26 zemí EU. Letos v lednu EU poskytla prvních deset milionů eur na fungování tohoto tribunálu, který podle zdrojů rozhlasové stanice Deutche Welle (DW) plánuje pohnat k odpovědnosti přinejmenším dvě desítky lidí, připomněly The Moscow Times.
Tribunál doplní činnost Mezinárodního trestního soudu (ICC), který má pravomoc na Ukrajině vyšetřovat válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. V současnosti ale ICC nemůže v případě Ukrajiny vyšetřovat zločin agrese z důvodu omezení jurisdikce, uvedla dříve v prohlášení Rada Evropy. Zvláštní tribunál tuto mezeru podle ní zaplní.
Válka na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko vpádem vojsk, si podle různých odhadů vyžádala statisíce životů. Ruští vojáci se v ní podle Kyjeva a Západu dopustili řady válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Na Putina v roce 2023 Mezinárodní trestní soud vydal zatykač kvůli zavlečení ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.
Rozšířit Putinovy pravomoci ohledně vyslání vojsk do ciziny se ruské úřady rozhodly poté, co od předních členů Severoatlantické aliance zazněla opakovaná varování, že se Kreml chystá k válce proti jedné či několika evropských zemí v horizontu tří až pěti let, napsaly The Moscow Times. Dodaly, že experti amerického Institutu pro studium války (ISW) míní, že přípravy na válku už v Rusku začaly, o čemž svědčí reorganizace vojenských okruhů na západě Ruska, vytvoření základen na hranicích s Finskem a také ruské sabotáže, rušení signálu GPS, žhářské útoky a provokace ve vzdušném prostranství.
