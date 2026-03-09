Nejsilnější politická strana v Německu – křesťanští demokraté (CDU) – si byla před nedělními volbami v Bádensku-Württembersku jistá vítězstvím. Hlavní kandidát křesťanských demokratů, sedmatřicetiletý Manuel Hagel, si měl docela snadno poradit se svým soupeřem, velice zkušeným šedesátiletým politikem Cemem Özdemirem ze strany Zelených. Ale padla kosa na kámen. Volby podle analytiků přitom nerozhodl program soupeřících stran CDU a Zelených, které v této spolkové zemi od roku 2016 spoluvládnou, ale spíše síla osobnosti.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.