Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), tedy německá civilní kontrarozvědka, zatím nesmí Alternativu pro Německo (AfD) jako celek označovat za prokazatelně pravicově extremistickou a na základě toho ji sledovat. Rozhodl o tom ve čtvrtek podle agentury DPA správní soud v Kolíně nad Rýnem. Soud vyhověl ve zrychleném řízení žádosti strany o zrušení této klasifikace a rozhodl, že BfV musí počkat na výsledek hlavního řízení.
Opoziční AfD jako celek podle soudu v současnosti není zásadně nepřátelská vůči základnímu zákonu, tedy německé ústavě. AfD je po loňských předčasných volbách nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu. Získala 20,8 procenta hlasů.
Německá AfD hledá v USA klíč k moci. Jezdí se tam důvěrně radit s ministry i hnutím MAGA
Spolkový úřad pro ochranu ústavy, který má v Německu pravomoci civilní kontrarozvědky, loni v květnu celou stranu označil za prokazatelně pravicově extremistickou. Totéž učinily i tajné služby několika spolkových zemí.
V Německu se v poslední době opakovaně debatuje, zda AfD zakázat. Na postupu se ale neshodnou ani strany současné koaliční vlády – konzervativní CDU/CSU a sociální demokracie (SPD). Zatímco SPD se s dalšími levicovými stranami vyslovuje pro zákaz, konzervativci říkají, že by se proti nárůstu podpory AfD mělo bojovat především dobrou politikou, která přesvědčí voliče.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist