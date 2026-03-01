Američané se v posledních dekádách při svých intervencích v Afghánistánu či v Iráku naučili jednu věc: Úspěch na počátku neznamená, že celá operace dopadne dobře. Hodnotit proto útoky na Írán podle prvních dvou dnů, kdy Izraelci a Američané zabili lídra íránského režimu Alího Chameneího, který zemi vládl 36 let, a užší vojenské vedení, může být ošidné.
Nálety pokračovaly i v neděli, cílem byla vojenská infrastruktura. Donald Trump zahájil akci, v níž podle většiny pozorovatelů nemá jasně definovaný cíl. Naznačil jen způsob: Válku chce vést tak, aby bylo ohroženo na životě co nejméně Američanů. „Přesné bombardování bude pokračovat týden nebo tak dlouho, jak bude potřeba,“ napsal na sociální síti. Revoluční gardy, páteř režimu, vyzval ke kapitulaci a samotné Íránce k tomu, aby se chopili příležitosti ke svržení teokratického režimu.
Co se dočtete dál
- Jak vidí Trumpův útok Američané.
- Jakou taktiku zvolil Írán v Perském zálivu.
- Proč Rusové Teheránu nepomohli.
