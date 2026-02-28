USA a Izrael vojensky zaútočily na Írán. Cílem se kromě vojenských zařízení staly také oficiální sídla i soukromé domy nejvyšších důstojníků a politiků islámského režimu. Podle dostupných zpráv bylo zasaženo i teheránské sídlo nejvyššího vůdce Alího Chameneího, ten ale v hlavním městě zřejmě není. Podle webu Iran International zahynuly v kasárnách jistě tisícovky příslušníků Revolučních gard, které patří k oporám režimu.
Iranian bystanders laughed after witnessing an air strike on Saturday, as they are heard referring to the strike location as the "leader's house". pic.twitter.com/BCsptf2GLg— Iran International English (@IranIntl_En) February 28, 2026
Co se dočtete dál
- Proč chce Trump ničit íránské námořnictvo
- Kdo se bojí pádu islámského režimu
- Kdy budou případně pokračovat jednání
