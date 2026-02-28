USA a Izrael vojensky zaútočily na Írán. Cílem se kromě vojenských zařízení staly také oficiální sídla i soukromé domy nejvyšších důstojníků a politiků islámského režimu. Podle dostupných zpráv bylo zasaženo i teheránské sídlo nejvyššího vůdce Alího Chameneího, ten ale v hlavním městě zřejmě není. Podle webu Iran International zahynuly v kasárnách jistě tisícovky příslušníků Revolučních gard, které patří k oporám režimu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč chce Trump ničit íránské námořnictvo
  • Kdo se bojí pádu islámského režimu
  • Kdy budou případně pokračovat jednání
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se