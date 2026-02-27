Bývalý americký prezident Bill Clinton řekl v pátek zákonodárcům, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V opačném případě by prý nelétal finančníkovým letadlem a naopak by ho nahlásil úřadům. Demokratický politik to uvedl v úvodním prohlášení adresovaném výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled, které sdílel na sociální síti X. Kongresmani z výboru Clintonovi kladou otázky o jeho vazbách na Epsteina během slyšení v americké obci Chappaqua ve státě New York, kde Clinton žije.
Jde o vůbec první případ, kdy byl bývalý prezident předvolán k výpovědi před Kongresem, připomíná agentura AP. Slyšení se koná za zavřenými dveřmi, výbor z něj později zveřejní videozáznam.
„Vím, co jsem viděl, a co je důležitější, co jsem neviděl. Vím, co jsem udělal, a co je důležitější, co jsem neudělal. Nic jsem neviděl a neudělal jsem nic špatného,“ uvedl Clinton v prohlášení.
Z Epstein Files jsou vidět hlavně pikantní historky mocných. Pohled z odstupu ale naznačuje daleko závažnější souvislosti
Clinton, který v Bílém domě úřadoval v letech 1993 až 2001 rovněž prohlásil, že se na slyšení dostavil, aby hrál svou roli v demokracii. Dalším důvodem je podle něj to, že ženy a dívky, jejichž život Epstein zničil, si zaslouží nejen spravedlnost, ale také hojení.
„I když moje krátká známost s Epsteinem skončila roky předtím, než jeho zločiny vyšly na povrch, a i když jsem během našich omezených interakcí neviděl žádné náznaky toho, co se skutečně dělo, jsem tu, abych poskytl to málo, co vím,“ uvedl Clinton s tím, že tak chce předejít tomu, aby se cokoliv podobného opakovalo.
Kde je místo Česka ve světě? Něco by mohly napovědět Epsteinovy spisy
Exprezidentova manželka, bývalá ministryně zahraničí Hillary Clintonová, před výborem svědčila ve čtvrtek. Kongresmanům řekla, že nemá žádné informace o Epsteinově trestné činnosti a vyzvala je, aby předvolali současného prezidenta Donalda Trumpa. Clintonovi tvrdí, že jejich předvolání před republikány vedený výbor má za cíl odvést pozornost od vazeb republikánského prezidenta na Epsteina.
Clinton už v minulosti uvedl, že s Epsteinem přerušil kontakt předtím, než byl finančník v roce 2008 odsouzen za sexuální zločiny. Finančníkovým soukromým letadlem letěl nejméně 24krát, uvedla stanice BBC s odvoláním na letové záznamy. V minulosti exprezident uváděl, že na začátku nultých let několikrát letěl Epsteinovým letadlem v souvislosti s činností nadace Clinton Foundation.
V části spisů o sexuálním delikventovi, které ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo v prosinci, se objevily i fotografie Clintona. Na jedné z nich plave v bazénu a na další leží ve vířivce s rukama za hlavou. Na několika fotografiích je vidět po boku dívek či žen, jejichž tváře jsou začerněny.
Bývalý demokratický prezident a jeho právníci očekávají, že je se zákonodárci čeká dlouhý den, uvádí média. Clintonovou ve čtvrtek podle CNN vyslýchali déle než šest hodin. Republikánský předseda výboru pro dohled James Comer v pátek před začátkem slyšení novinářům řekl, že má pro Clintona řadu otázek. „Dostat sem Clintonovy trvalo sedm měsíců. Ale máme je tu a těšíme se, že položíme spoustu otázek,“ řekl Comer.
Demokratičtí kongresmani před slyšením opět vyzvali k předvolání současného prezidenta Trumpa před výbor pro dohled, aby vypovídal o svých vazbách na Epsteina. Dnes podle nich nevypovídá „ten správný prezident“.
O předvolání Clintonových se zasadil právě Comer. Clintonovi nejprve vypovídat odmítli. Comer však manželskému páru hrozil obviněním z pohrdání Kongresem, pokud nebudou vypovídat před výborem, který Epsteinův případ a jeho síť kontaktů vyšetřuje. Clintonovi nakonec s poskytnutím výpovědí souhlasili.
Sněmovní výbor pro dohled je jedním z nejvlivnějších orgánů Kongresu. Jeho hlavní funkcí je dohlížet na federální vládu a vládní agentury. Jelikož mají ve Sněmovně reprezentantů většinu republikáni, tvoří většinu i v tomto výboru. Ve výboru zasedá 25 republikánů a 21 demokratů. Jeho nejvýše postavený demokrat je kongresman Robert Garcia.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.
V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist