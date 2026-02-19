Armáda Spojených států je připravena zaútočit na Írán už tento víkend, americký prezident Donald Trump však zatím neučinil konečné rozhodnutí o tom, zda dá k útoku pokyn. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informuje stanice CNN. Armáda o své připravenosti informovala Bílý dům v době, kdy USA přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.
Trump se v soukromých rozhovorech vyjadřuje ve prospěch vojenské akce v Íránu i proti ní a dotazuje se svých poradců a spojenců na to, jaký je podle nich nejlepší postup, sdělil CNN jeden ze zdrojů. Nejvýše postavení američtí poradci pro národní bezpečnost se ve středu sešli v situační místnosti Bílého domu k jednání o situaci v Íránu. Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner prezidenta ten den informovali o úterních nepřímých rozhovorech s Íránem v Ženevě.
Setkání nepřátel. USA a Írán spolu zřejmě začnou jednat, válku přesto nelze vyloučit
Podle CNN není zřejmé, zda se Trump ohledně útoku na Írán rozhodne. „Tráví hodně času tím, že o tom přemýšlí,“ uvedl o republikánském prezidentovi jeden zdroj.
„Existuje mnoho důvodů a argumentů pro úder proti Íránu,“ řekla ve středu mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová, která vyzvala Írán k uzavření dohody. Dodala, že Trump se především opírá o rady svého týmu pro národní bezpečnost.
Na načasování možného útoku by mohlo mít vliv několik faktorů. Zimní olympijské hry, které jsou tradičně považovány za symbol globální jednoty, končí v neděli. Někteří evropští představitelé podle stanice uvedli, že podle nich k americkému útoku na Írán do té doby nedojde.
Ve středu rovněž začal muslimský posvátný měsíc ramadán. Zástupci spojenců Spojených států na Blízkém východě, kteří se obávají rozvrácení stability v regionu a zasazují se proti útoku, uvedli, že útok během ramadánu by byl projevem neúcty ze strany USA.
Trump bude mít v úterý tradiční projev o stavu unie v americkém Kongresu. Očekává se, že republikánský prezident se v něm zaměří na domácí otázky, uvedli podle CNN Trumpovi poradci.
Není jasné, zda šéf Bílého domu při zvažování svých možností bere některé z těchto událostí v úvahu.
K Íránu se mezitím přesouvá nejmodernější letadlová loď v americkém arzenálu Gerald Ford. Do regionu by mohla doplout už tento víkend. Prostředky amerického letectva umístěné v Británii, včetně tankovacích letadel a stíhacích letounů, jsou rovněž přesouvány blíže k Blízkému východu, uvedly zdroje CNN.
Írán v době vojenského tlaku ze strany USA opevňuje svá jaderná zařízení a snaží se je pohřbít pod velkým množstvím betonu a hlíny, vyplývá z nových satelitních snímků a analýz amerického Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost.
Úterní nepřímé rozhovory v Ženevě mezi americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem a šéfem íránské diplomacie Abbásem Arakčím měly za cíl zastavit prohlubující se spor ohledně íránského jaderného programu. Toho se Írán odmítá vzdát a zároveň dlouhodobě tvrdí, že neusiluje o vývoj jaderné zbraně.
Íránští zástupci během rozhovorů v Ženevě přistoupili na to, že předloží písemný návrh, jak řešit obavy Spojených států. Očekává se, že Írán poskytne podrobnosti o své vyjednávací pozici během několika týdnů, uvedla ve středu Leavittová. Americký ministr zahraničí Marco Rubio 28. února podle zdrojů CNN plánuje navštívit Izrael, kde bude s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem jednat o Íránu.
