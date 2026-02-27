Německé ministerstvo dopravy předložilo Spolkovému sněmu plán na vybudování vysokorychlostní dráhy z Drážďan k české hranici. Informovalo o tom v tiskové zprávě. Jádrem projektu je více než 30 kilometrů dlouhý tunel pod Krušnými horami, který by zkrátil cestu vlakem z Prahy do Drážďan ze současných více než dvou hodin na polovinu. Budou-li poslanci s plánem souhlasit, nebude podle ministerstva nic bránit podpisu smlouvy s Českem.
„Mám radost, že jsme nyní výsledek předběžného plánování nové výstavby trati Drážďany–Praha mohli představit Německému spolkovému sněmu,“ uvedl státní tajemník Ulrich Lange. „Projekt je ústředním stavebním kamenem plánovaného mezinárodního vysokorychlostního koridoru mezi Berlínem, Prahou a Vídní, díky němuž Evropa ještě více sroste,“ dodal.
Krušnohorský tunel bude s délkou kolem 30 kilometrů nejdelší podobnou stavbou ve střední Evropě. Vedle osobních vlaků bude sloužit také nákladní dopravě, čímž vznikne nové kapacitní spojení Česka s Německem a západní Evropou. Tunel bude mít dva tubusy. Česko na něj vynaloží podle současného plánu kolem 45 miliard korun. Se zprovozněním se počítá v roce 2039, po celé trati vlaky pojedou podle dřívějších informací Správy železnic v roce 2045.
Česká vláda schválila návrh mezinárodní smlouvy mezi Českem a Německem o výstavbě Krušnohorského tunelu už loni v červenci. Výstavba tohoto železničního spojení byla i tématem červencového jednání kancléře Friedricha Merze a tehdejšího českého premiéra Petra Fialy v Berlíně. Po schůzce předseda české vlády řekl, že se Německo rovněž chystá smlouvu schválit.
Na německé straně bojuje za tunel především saská vláda. Její předseda Michael Kretschmer i jeho kolegové z dalších východoněmeckých spolkových zemí dlouhodobě tvrdí, že Berlín nedostatečně investuje do dopravního spojení se střední a východní Evropou, především s Českem a Polskem.
Začíná velká proměna Správy železnic. Musíme šetřit i změnit komunikaci, plánuje nový šéf Tomáš Tóth
Saská ministryně infrastruktury Regina Kraushaarová v pátek vyzvala poslance, aby se česko-německým projektem urychleně zabývali. „To, že ministerstvo nyní podklady předalo Spolkovému sněmu, je velmi důležitý signál směrem k lidem v saském údolí Labe i k našim českým sousedům,“ řekla agentuře DPA. Poslanci by podle ní měli zajistit, aby byl projekt „spolehlivě financován“.
Proces, který předáním podkladů z ministerstva dopravy začal, dává Spolkovému sněmu možnost zasahovat do realizace nových stavebních projektů. Pokud poslanci budou s projektem vysokorychlostní železnice souhlasit, bude podle německého ministerstva dopravy „po vyjasnění rozpočtových předpokladů“ možné podepsat mezistátní smlouvu s Českem.
Rozvoj železničního spojení mezi Českem a Německem bude jedním z témat jednání českého ministra Ivana Bednárika, který se za týden v Berlíně sejde se svým resortním kolegou Patrickem Schniederem.
