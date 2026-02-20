Německá strana Křesťanskodemokratická unie (CDU) si v pátek podle očekávání do svého čela opět zvolila kancléře Friedricha Merze. Na celostátním sjezdu ve Stuttgartu dostal 91,17 procenta hlasů, a dosáhl tak lepšího výsledku než při poslední volbě. Merz byl jediným kandidátem, před hlasováním stranu vyzval, aby podpořila práci jeho kabinetu. Kategoricky také vyloučil, že by CDU mohla spolupracovat se stranou Alternativa pro Německo (AfD), kterou loni civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou.
„Když budeme jednotní, pak společně dokážeme všechno,“ řekl v úvodním projevu Merz. CDU tvoří nyní ve Spolkovém sněmu společně se sesterskou bavorskou Křesťansko-sociální unií (CSU) nejsilnější frakci. Loni v květnu vznikla vláda CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), které Merz předsedá. Předsedou CDU je od roku 2022.
Na výsledek páteční volby se s napětím čekalo hlavně kvůli tomu, že nebylo jasné, jak vysokou podporu Merz ve straně má. Nakonec dostal 91,17 procenta hlasů, tedy více než při posledním hlasování v roce 2024. Tehdy jej podpořilo při volbě předsedy 89,81 procenta delegátů. V lednu 2022, když byl poprvé zvolen do čela CDU, dostal 95,33 procenta hlasů. Volba předsedy se na dnešním sjezdu zpozdila o více než tři hodiny kvůli technickým problémům s digitálním hlasováním, nakonec delegáti odevzdávali papírové volební lístky.
Merz před hlasováním na sjezdu řekl, že partneři a spojenci žádají, aby bylo Německo hnací silou v době, kdy se tvoří nový světový řád a Evropa čelí velkému tlaku. Kromě toho, že musí čelit geopolitickým problémům, podle kancléře vláda nezapomíná ani na domácí politiku a chystá reformy sociálního státu, které by měly společnost znovu spojit. K jednotě Merz vyzval také koaliční partnery ze sociální demokracie.
Kategoricky Merz vyloučil, že by CDU mohla spolupracovat s AfD. „S konečnou platností jsem se rozhodl, že budeme podporu pro naši politiku hledat jen v politickém středu naší země,“ uvedl. Dodal, že z toho vyplývá, že aspoň prozatím je jediným možným koaličním partnerem pro CDU sociální demokracie. Křesťanští demokraté podle Merze nedopustí, aby „takzvaná Alternativa pro Německo naši zemi zruinovala“.
Merz v projevu rovněž slíbil, že bude pokračovat v úsilí o snížení byrokratické zátěže, snížení nákladů na energie a nastartování hospodářského růstu.
Čestným hostem letošního sjezdu, který potrvá až do soboty, je bývalá kancléřka Angela Merkelová, s níž má Merz napjaté vztahy. Merkelová totiž opakovaně kritizovala některé jeho kroky, například zpřísňování migrační politiky. Merkelová se sjezdu účastní poprvé od odchodu z aktivní politiky v roce 2021, na úvod se jí dostalo dlouhého potlesku. Jejím nejhorším výsledkem při volbě do funkce předsedkyně CDU bylo 88,4 procenta, což je výsledek z roku 2004. Nejlepšího výsledku dosáhla v roce 2021, kdy pro ni hlasovalo 97,9 procenta delegátů.
CDU se nyní připravuje mimo jiné na sérii zemských voleb. Už v březnu se uskuteční volby v Bádensku-Württembersku a v Porýní-Falci. Obě hlasování by mohla CDU vyhrát. Čeká se ale, že ve volbách posílí AfD. Výrazný propad sociálních demokratů by podle pozorovatelů mohl rozklížit rovněž ústřední vládu v Berlíně. Na podzim se uskuteční také volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku-Anhaltsku a v Berlíně.
