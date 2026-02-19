Britská policie ve čtvrtek zadržela králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora kvůli podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Informovala o tom televize BBC s tím, že případ bratra krále Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Mountbatten-Windsor, dříve známý jako princ Andrew, podle obvinění poskytoval Epsteinovi důvěrné informace v době, kdy působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod. Mountbatten-Windsor vždy v případu s Epsteinem odmítal veškerá obvinění, poznamenala agentura Reuters.
Ještě před informací o zadržení napsal list The Daily Telegraph, že k domu Mountbattena-Windsora v Sandringhamu přijelo šest neoznačených policejních aut s policisty v civilu. Deník k tomu poznamenal, že se tak stalo v den, kdy bývalý princ a druhý syn zesnulé královny Alžběty II. slaví 66. narozeniny.
Policie uvedla, že o identitě zadrženého muže nebude zveřejňovat žádné podrobnosti. Sdělila jen, že je to šedesátník, že prozatím zůstává ve vazbě a že policie činí domovní prohlídky v hrabstvích Berkshire a Norfolk. Podle BBC domovní prohlídky znamenají, že policie bude mít přístup k Mountbattenově-Windsorově počítači, dokumentům či fotografiím.
Policie už dříve oznámila, že vyhodnocuje tvrzení, že Mountbatten-Windsor Epsteinovi posílal zprávy obsahující důvěrné informace. Agentura AP tehdy napsala, že vyšetřování souvisí s mediálními zprávami týkajícími se e-mailů, z nichž vyplývalo, že někdejší britský princ v roce 2010 posílal Epsteinovi zprávy ze své cesty po jihovýchodní Asii. Tou dobou působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod. V Epsteinově e-mailové schránce skončila také analýza investičních možností v Afghánistánu.
Epsteinova kauza na britskou královskou rodinu tvrdě dolehla. Král před týdnem uvedl, že je hluboce znepokojen kvůli nejnovějším informacím v Epsteinově případu, které mají spojitost s Mountbattenem-Windsorem. Podobné znepokojení vyjádřili i princ William a princezna Catherine.
Kauza v Británii rezonuje nejen kvůli napojení Mountbattena-Windsora, ale také proto, že v případu Epstein figuruje další prominentní osoba – bývalý britský ministr a velvyslanec ve Spojených státech Peter Mandelson. Britský premiér Keir Starmer odvolal Mandelsona z postu velvyslance kvůli jeho vazbám na Epsteina už loni v září. Ve světle nejnovějších odhalení byl Mandelson navíc nucen opustit také vládnoucí Labouristickou stranu a Sněmovnu lordů.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist