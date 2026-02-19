Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde rovněž zveřejnil záznam části debaty, ve kterém Macinka říká, že nesouhlasí s tím, co označil za genderovou revoluci a klimatický alarmismus. Do řeči mu přitom skáče Clintonová, aby vyjádřila nesouhlas.
„Skvělá práce ve vaší debatě s Hillary Clintonovou na různá témata, včetně jejích směšných názorů na gender. Pozdravujte všechny ve vaší báječné zemi!“ vzkázal Macinkovi Trump.
Macinka v Mnichově poškodil české zájmy – bez ohledu na to, co si myslíme o jakékoliv ideologii
Macinka 14. února vystoupil v panelové diskusi, která zakončila veřejný program Mnichovské bezpečnostní konference. Spolu s ním na pódiu na téma rozkolu na Západě hovořili bývalá šéfka americké diplomacie Clintonová, polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, bulharský politolog Ivan Krastev a politolog Gladden Pappin z Maďarského ústavu mezinárodních záležitostí.
„Myslím, že to, co dělá Trump v Americe, je reakcí na to, že v některých politických oblastech se zašlo příliš daleko, příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality,“ uvedl Macinka. „Nesouhlasím s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem.“
Bývalá šéfka americké diplomacie Macinkovi v tu chvíli skočila do řeči. „Jaký gender? To, že ženy mají svá práva?“ řekla Clintonová.
„Myslím, že jsou jen dvě pohlaví… a zbytek je pravděpodobně sociální konstrukt,“ řekl český ministr.
Střet se uskutečnil při diskusi o stavu Západu, kde Clintonová kritizovala politiku prezidenta Trumpa vůči Evropě. Macinka naopak vystoupil na obranu současné americké administrativy.
Trump svůj post na sociální síti zveřejnil před Macinkovou návštěvou Spojených států. Český ministr zahraničí se ve čtvrtek v USA zúčastní jako pozorovatel prvního zasedání Rady míru, kterou založil právě americký prezident. Rada se má zabývat situací v Pásmu Gazy.
Jak zdanit vlastní voliče. Trumpova cla platí Američané, zdražilo jim zboží v obchodech
Akce se zúčastní například izraelský ministr zahraničí Gideon Saar, maďarský premiér Viktor Orbán, albánský premiér Edi Rama nebo turecký ministr zahraničí Hakan Fidan.
Jako pozorovatelé budou kromě Macinky přítomni jeho slovenský kolega Juraj Blanár, rumunský prezident Nicušor Dan, ministři zahraničí Itálie a Kypru či diplomaté z Bulharska a Řecka. Evropskou unii bude na zasedání reprezentovat z pozice pozorovatelky eurokomisařka Dubravka Šuicová.
