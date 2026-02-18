Okurky, které jsou v Rusku oblíbenou součástí mnoha pokrmů, se staly dalším zbožím, jež výrazně zdražilo. Podle agentury Reuters to naštvalo spotřebitele a vzbudilo znepokojení mezi politiky, kteří se v době války proti Ukrajině snaží tlumit nespokojenost mezi lidmi.
Cena okurek se od prosince podle oficiálních statistik zdvojnásobila a kilogram nyní v průměru vyjde na 300 rublů (80,4 koruny). Na sociálních médiích se ale ve velkém objevují i příspěvky s fotografiemi, podle kterých se tato zelenina prodává za dvojnásobek i trojnásobek.
Antimonopolní úřad se pod tlakem politiků včetně těch z vládnoucího Jednotného Ruska obrátil na producenty a obchodníky, aby toto velké zdražení vysvětlili. "Letos v zimě se v našich obchodech objevila nová 'delikatesa' - okurky," řekl Sergej Mironov, šéf strany Spravedlivé Rusko, a poznamenal, že podle ministerstva zemědělství je to způsobeno sezónností.
"To samé vysvětlení používali v souvislosti s loňskými 'zlatými bramborami', nově to jsou 'pozlacené' okurky," prohlásil bývalý výsadkář, který podle Reuters často upozorňuje na záležitosti, které štvou veřejnost. "Co mají lidé dělat? Prostě se smířit s tím, že si nemohou dovolit základní potraviny?" ptal se.
Producenti spotřebitele ujišťují, že okurky by měly příští měsíc zlevnit, protože se oteplí. Úřady podobné situace s cenami potravinami dokázaly v minulosti vyřešit a nic nenasvědčuje tomu, že brblání lidí kvůli vysokým cenám, které zesilují sociální sítě, by znamenalo nějakou hrozbu pro sociální stabilitu.
Náhlé zdražení okurek se sešlo s celkovým zdražováním částečně způsobeným zvýšením daně z přidané hodnoty od začátku letošního roku. Přišlo také v době, kdy si lidé dělají starosti kvůli rostoucím životním nákladům a kdy ruská ekonomika po čtyřech letech války na Ukrajině zpomaluje.
Podle prognózy ruské centrální banky by letos mohla dosáhnout až 5,5 procenta a lidé si stěžují na rostoucí účty za energie, pohonné hmoty, návštěvy restaurací i za nákupy v supermarketech. Ceny okurek jsou nyní vyšší než ceny dováženého ovoce, jako jsou třeba banány. Některé obchody na Sibiři zavedly limity na množství okurek, které si jeden zákazník může koupit, a jeden z nejprodávanějších listů dal svým čtenářům semínka okurek, aby si je mohli vypěstovat sami.
Jevgenij Popov, poslanec za Jednotné Rusko, se problém na sociálních sítích snažil bagatelizovat a tvrdil, že ceny klesnou a že Rusko je, co se týče zásobování okurkami, naprosto soběstačné. Hned se mu ale dostalo ostré odpovědi ze strany některých sledujících. "Ceny okurek a rajčat jsou neuvěřitelné," reagovala na jeho příspěvek jistá Světlana. "Svého času se říkalo, že vejce jsou 'zlatá'. Teď jsou 'zlaté' okurky," podotkla.
