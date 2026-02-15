Americký ministr zahraničí Marco Rubio během krátké návštěvy Slovenska komentoval zprávu vědců pěti evropských zemí, která došla k závěru, že vůdce ruské opozice Alaxandr Navalnyj byl před dvěma lety ve vězení otráven. "Samozřejmě jsme si této zprávy vědomi. Je to znepokojivá zpráva. Jsme si vědomi případu Navalného a rozhodně nemáme žádný důvod ji zpochybňovat," řekl Rubio na tiskové konferenci po schůzc se slovenským premiérem Robertem Ficem.
Přední představitel ruské opozice zemřel nečekaně 16. února 2024 ve věznici na Sibiři. Velká Británie, Francie, Německo, Švédsko a Nizozemsko v sobotním společném prohlášení uvedly, že analýza vzorků z těla Navalného "jednoznačně" potvrdila přítomnost epibatidinu. Tento jed pochází z kůže takzvaných šípových žab v Ekvádoru a v Rusku se přirozeně nevyskytuje. Podle zprávy to svědčí o tom, že "jedině ruský stát měl prostředky, motiv a příležitost k podání tohoto jedu". Epibatidin lze uměle vyrobit v laboratoři. Na organismus působí podobně jako nervové jedy: způsobuje křeče, záchvaty, zástavu dýchání, zpomalení srdeční činnosti a nakonec smrt.
„Strávím zbytek života ve vězení a tady i zemřu.“ Navalnyj přibližuje ruskou říši zla
Na dotaz, proč se USA k prohlášení evropských spojenců nepřipojily, Rubio řekl, že šlo o iniciativu zmíněných pěti zemí. "To neznamená, že bychom nesouhlasili s výsledkem. Jen to nebylo naše úsilí. Země se někdy rozhodnou jednat na základě informací, které získaly," řekl Rubio. "Nerozporujeme to ani se s těmito zeměmi nimi kvůli tomu nedohadujeme. Ale byla to jejich zpráva a oni s tím šli ven," dodal šéf americké diplomacie.
Ruská vláda, která jakoukoli odpovědnost za Navalného smrt už dříve opakovaně popřela, podle státní tiskové agentury TASS nejnovější obvinění odmítla a označila je za "západní propagandistickou dezinformaci".
Navalnyj zemřel v trestanecké kolonii na Sibiři ve věku 47 let. Podle ruských úřadů podlehl kombinaci onemocnění a arytmie. Navalného rodina a stoupenci to odmítají a od počátku tvrdí, že byl zabit na příkaz Kremlu. Úřady po jeho smrti několik dní odmítaly vydat tělo příbuzným, což vzbudilo podezření, že se Kreml snaží zatajit vraždu.
Navalnyj byl roky nejvýraznější tváří ruské opozice, ostře kritizoval režim prezidenta Vladimira Putina, především kvůli korupci, a pořádal protivládní demonstrace. V roce 2020 přežil otravu paralytickou látkou novičok, ze které obvinil Kreml. Ten to odmítl. Po léčbě v Berlíně se v roce 2021 po pěti měsících vrátil do Ruska, kde byl okamžitě zatčen a v několika procesech odsouzen mimo jiné za extremismus k 19letému vězení. Opozičník vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.
