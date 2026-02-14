Česko má zájem na stabilních vztazích s Čínou. Po dnešním setkání ministra zahraničí Petra Macinky s šéfem čínské diplomacie Wang Iem na okraj Mnichovské bezpečnostní konference to uvedlo na facebooku ministerstvo zahraničích věcí (MZV). Podle čínské státní televize CGTN Wang po setkání ocenil aktivní závazek Česka zlepšit s Čínou vztahy.
„Ministr Macinka otevřel otázku víz a přímé letecké linky do Šanghaje. Obě strany potvrdily zájem na stabilních vztazích,“ uvedlo na facebooku ke schůzce s čínským ministrem české ministerstvo zahraničí.
Podle stanice CGTN Wang po jednání řekl, že Čínu a Česko pojí tradiční přátelství, v posledních letech ale vzájemné vztahy zaznamenaly řadu zvratů, což podle něj „neslouží zájmům ani jedné strany“.
Podle Wanga Čína oceňuje „aktivní závazek“ nové české vlády zlepšit vztahy s Čínou. Slíbil, že Peking se přičiní, aby se vztahy vrátily zpět ke „zdravému vývoji“ co možná nejdříve. Podle CGTN čínský ministr rovněž vyjádřil naději, že si Česko „vytvoří správný obraz o Číně, bude důsledně dodržovat princip jedné Číny a respektovat základní zájmy Číny“.
Wang připomněl, že v březnu uplyne deset let od podpisu společného prohlášení Česka a Číny o navázání strategického partnerství. Stalo se tak u příležitosti návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze. Silnou orientaci na Čínu prosazoval tehdejší prezident Miloš Zeman. Při návštěvě sjednaly země celou řadu dohod, další memoranda a rámcové dohody mezi firmami se týkaly investic. Jejich hodnota ale byla nakonec výrazně nižší, než se původně předpokládalo.
Podle CGNT Macinka po jednání řekl, že se těší, že desáté výročí strategického partnerství bude „příležitostí otevřít novou kapitolu vzájemných vztahů“. Čínská státní televize rovněž uvedla, že Macinka potvrdil, že Česko se drží politiky jedné Číny a uznává vládu Čínské lidové republiky jako jedinou, která zastupuje celou Čínu.
V minulosti Peking často kritizoval Česko kvůli údajnému porušování principu jedné Číny, mimo jiné v souvislosti s návštěvami českých politiků na Tchaj-wanu či při loňské návštěvě prezidenta Petra Pavla u dalajlamy u příležitosti jeho 90. narozenin.
Macinka se dnes na okraj konference sešel kromě Wanga i s řadou dalších ministrů zahraničí, mimo jiné s Filipem Ivanovičem z Černé Hory, s Beate Meinlovou-Reisingerovou z Rakouska či Subrahmanjamem Džajšankarem z Indie.
Jednal také s německým ministrem vnitra Alexanderem Dobrindtem. S ním se podle MZV jednal hlavně o migraci a ochraně vnější hranice EU. Shodli se přitom na nutnosti úzké koordinace a efektivní výměny informací v zájmu zvýšení bezpečnosti i zachování plynulého přeshraničního pohybu. Podle informací ČTK se 25. února sejde s Dobrindtem v Berlíně také český ministr vnitra Lubomír Metnar.
