Evropští lídři už nejsou v šoku, který jim loni způsobil projev amerického viceprezidenta J. D. Vance nebo snaha prezidenta Donalda Trumpa obsadit Grónsko. Ale stále trochu nevěřícně si na probíhající Mnichovské bezpečnostní konferenci uvědomují, že Evropa musí hodně přidat, aby byla ekonomicky a vojensky mnohem soběstačnější než dosud.
Zároveň ale Evropané nechtějí spálit všechny mosty do USA. Za ně v Mnichově mluví ministr zahraničí Marco Rubio a dvojka ministerstva obrany Elbridge Colby, hlavní autor nové americké obranné doktríny, která se soustřeďuje na západní polokouli a čínskou hrozbu. A oba mluvili mnohem smířlivěji a méně ideologicky než loni Vance nebo v Davosu Trump.
Co se dočtete dál
- Co řekli Merz, Rubio a von der Leyenová
- Jak vidí posilování NATO experti
- K čemu je mnichovská konference byznysu
