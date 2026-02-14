Počet lidí s duševními potížemi celosvětově roste. Jen v Česku má podle posledních dat alespoň středně těžké deprese nebo úzkosti 18 procent dospělých. S tím se výrazně zvyšuje poptávka po antidepresivech a také v tuzemsku těžce dostupných psychoterapiích. Množí se ale také vědecké důkazy o tom, že v některých případech může ke zlepšení duševního stavu výrazně přispět pohyb. Nová studie na základě dosavadních poznatků popsala, které typy cvičení nejvíce pomáhají a na koho mají největší efekt.

Co se dočtete dál

  • Která cvičení jsou účinnější na zlepšení psychiky.
  • Jak často cvičit, aby to mělo největší efekt.
  • Proč může být ideálem být součástí běžeckého klubu.
