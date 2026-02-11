Svým postojem bychom neměli obtěžovat a měl by být odvozený od toho, aby nás druzí mezi sebou chtěli,“ soudí sociolog a bývalý politik Ivan Gabal. „Nemáme zase tak velkou váhu, abychom se prosadili silou. Musíme být ale atraktivním partnerem, se kterým ostatní chtějí spolupracovat,“ dodává.
Bezbolestně vydělat. Muniční iniciativu má podle Babiše platit EU z pomoci, ke které se sám odmítl připojit
Pokud nebudeme podporovat společné evropské financování pomoci Ukrajině a agendu, která s tím souvisí, dostaneme se na periferii. „Bez ohledu na to, na koho pan premiér (Andrej Babiš) má nebo nemá telefonní číslo,“ myslí si host Zuzany Tvarůžkové.
V důsledku nového rozložení sil v Poslanecké sněmovně a vlády hnutí ANO společně s SPD nebo Motoristy se na profilová ministerstva dostali nezkušení, až nepřipravení politici, komentuje stávající situaci. A konkrétně přitom zmiňuje ministra zahraničí Petra Macinku, ministra obrany Jaromíra Zůnu nebo kandidáta na ministra životní prostředí Filipa Turka.
„Zdá se, že pan premiér v sobě v současné době z nějakého důvodu nemá dost leadershipu a schopnosti tu vládu vést a politicky usměrňovat,“ uzavírá.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist