Dva dny poté, co Donald Trump otevřel dveře k jednáním o míru na Ukrajině s Vladimirem Putinem bez koordinace s Evropany, poučoval evropské lídry americký viceprezident J.D. Vance o tom, co je to demokracie. Ve svém projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci ke ztichlému a místy užaslému davu evropských i světových politiků a expertů prakticky vyzval Evropu, aby začala spolupracovat s extremisty na obou stranách politického spektra.

