Do vesmíru se dnes krátce před 18:00 SEČ vydala raketa Ariane 6. Uvedla to francouzská společnost Arianespace, zajišťující nákladní dopravu do vesmíru. Ta vynesla na oběžnou dráhu 32 satelitů projektu Leo firmy Amazon, která chce poskytovat internetové spojení uživatelům na Zemi podobně jako konkurenční služba Starlink společnosti SpaceX.
Pro společnost Arianespace se jedná o důležitý milník, uvedl šéf firmy Arianespece David Cavaillolès. Dnešní start je totiž prvním z 18, které si u ní objednala společnost miliardáře Jeffa Bezose. Ta pro svůj projekt Leo plánuje umístit ve vesmíru přes 3 tisíce satelitů, uvádí agentura AFP. Aktuálně jich má zhruba dvě stovky a projekt má zpoždění.
Mise trvala od startu zhruba dvě hodiny. Během ní bylo 32 satelitů umístěno na nízkou oběžnou dráhu ve výšce 465 kilometrů. Specifický náklad si vyžádal úpravy rakety.
Nová raketa Ariane 6 dnes z kosmodromu Kourou poprvé odstartovala v konfiguraci se všemi čtyřmi motory. Nese tak oficiální název Ariane 64. Předchozích prvních pět startů se uskutečnilo jen se dvěma motory. Na rozdíl od americké konkurence firmy SpaceX nejsou rakety evropského podniku Arianespace opakovaně použitelné.
