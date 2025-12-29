Více než polovina Američanů věří v existenci mimozemšťanů a téměř polovina se domnívá, že mimozemšťané již navštívili Zemi. Vyplývá to z výsledků listopadového průzkumu společnosti YouGov, kterého se zúčastnila více než tisícovka dospělých Američanů.
Zhruba 56 procent respondentů uvedlo, že existenci mimozemšťanů považuje za jistou či pravděpodobnou. Zhruba 47 procent respondentů pak pokládá za jisté či pravděpodobné, že mimozemšťané již někdy navštívili Zemi.
Mezi Američany podle průzkumu převažuje názor, že návštěva mimozemšťanů na Zemi by měla pro lidskou civilizaci spíše negativní než pozitivní dopady. Řada respondentů se domnívá, že mimozemšťané by mohli na Zemi přinést nové nemoci, neúmyslně způsobit lidem při setkání škody či vůči nim projevovat nepřátelství.
Zhruba 30 procent Američanů podle průzkumu předpokládá, že neidentifikované létající objekty (UFO) jsou mimozemské lodě či formy života. Jiné vysvětlení pro UFO existuje podle 45 procent dotazovaných, ostatní respondenti na otázku ohledně původu UFO nedokázali odpovědět.
Zhruba 16 procent respondentů pokládá za jisté či pravděpodobné, že lidstvo během příštích deseti let naváže s mimozemšťany kontakt. V příštích 50 letech očekává navázání kontaktu 29 procent respondentů a v příštích 100 letech 42 procent respondentů.
