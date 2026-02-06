Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informoval server Meduza. Generálporučík je v nemocnici, informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici, podle některých zdrojů je ve vážném stavu, dodal web. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov později podle státní tiskové agentury RIA Novosti uvedl, že prezident Vladimir Putin dostává zprávy o vyšetřování pokusu o atentát na Alexejeva.
Zatím neznámý člověk několikrát vystřelil na generálporučíka ruského ministerstva obrany v jednom z bytových domů na severozápadě metropole a poté z místa činu uprchl, uvedl na svém webu ruský vyšetřovací výbor, jenž útok vyšetřuje jako pokus o vraždu.
Telegramové kanály Mash a Baza, které mají blízko k bezpečnostním složkám, s odvoláním na své zdroje uvádějí, že útočník Alexejeva střelil do zad, respektive zezadu. „Než dorazili záchranáři, Alexejev ztratil značné množství krve,“ píše Baza.
Vladimir Alexejev je podle Meduzy prvním zástupcem náčelníka Hlavní správy generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, tedy vojenské zpravodajské služby, pro kterou se stále často používá někdejší zažitá zkratka GRU. V roce 2017 dostal titul Hrdina Ruska.
Média Alexejeva označila za jednoho z hlavních kurátorů ruských „dobrovolnických“ formací účastnících se války proti Ukrajině, píše Meduza a dodává, že ukrajinská vojenská rozvědka HUR Alexejeva mimo jiné podezírá z „organizování přípravy výchozích údajů pro raketové a letecké údery na ukrajinské území“.
Tento činitel byl podle agentury Reuters zodpovědný za vztahy mezi ministerstvem obrany a soukromou vojenskou Wagnerovou skupinou, která pod vedením Jevgenije Prigožina bojovala v některých z nejtvrdších bitev v ranější fázi ruské války proti Ukrajině. V roce 2023, během vzpoury žoldnéřů, se Alexejev účastnil vyjednávání s Prigožinem. Ten nakonec od vzpoury upustil a o několik týdnů později zahynul při dosud nevyjasněné havárii letadla.
Spojené státy a Evropská unie na Alexejeva dříve podle médií uvalily sankce. USA tak učinily v roce 2016 v souvislosti s kybernetickými útoky zaměřenými na ovlivnění prezidentských voleb, píše Meduza. Evropská unie k sankcím vůči Alexejevovi a dalším důstojníkům GRU přistoupila o tři roky později kvůli útoku nervově paralytickou látkou novičok v britském Salisbury, při němž byl i s dcerou přiotráven bývalý dvojitý agent Sergej Skripal.
Od začátku ruské války proti Ukrajině v únoru 2022 byla zabita řada vysoce postavených ruských vojenských představitelů, přičemž Moskva z útoků viní Ukrajinu. Její vojenská rozvědka se k některým z těchto útoků přihlásila, připomněla agentura Reuters. K útoku na Alexejeva se podle dostupných informací nikdo z ukrajinských činitelů zatím nevyjádřil.
Agentury Reuters a AP v souvislosti s páteční střelbou na Alexejeva zmiňují, že o den dříve skončilo další kolo jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy v Abú Zabí, jejichž cílem je ukončit válku, přičemž ruskou delegaci vedl šéf GRU Igor Kosťukov.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist