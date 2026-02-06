Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer SEČ uvedl, že Rusko a Spojené státy by měly dojednat zcela novou dohodu o omezení jaderných arzenálů spíše než prodloužit končící smlouvu Nový START. Server Axios s odkazem na tři nejmenované zdroje o několik hodin dříve napsal, že Spojené státy a Rusko se blíží dohodě o tom, že nadále budou dodržovat omezení obsažená ve smlouvě Nový START. To však podle agentur Bílý dům popřel.
Dohoda Nový START, podepsaná v roce 2010 v Praze, byla poslední významná smlouva, která omezovala jaderné arzenály obou velmocí, které disponují dohromady přibližně 85 procenty jaderných hlavic na světě.
Dneska je den D: Jaderné zbraně vstupují do nové éry. Končí smlouva z Prahy o jejich snižování a hlásí se o ně další zájemci včetně Evropanů
„Spíše než prodloužit Nový START (...) by naši jaderní odborníci měli pracovat na nové, vylepšené a modernizované dohodě, která bude moci platit dlouho,“ uvedl Trump na své síti Truth Social. Podle něj byla současná dohoda „špatně vyjednaná ze strany Spojených států“ a byla hrubě porušována.
Dva zdroje podle Axiosu upozornily, že návrh, že USA a Rusko budou dodržovat omezení obsažená v dohodě Nový START i po jejím vypršení, ještě musí schválit prezidenti obou zemí, Trump a Vladimir Putin. Třetí zdroj potvrdil, že se jednalo během uplynulých 24 hodin v Abú Dhabí, ale nepotvrdil, že bylo dosaženo dohody.
Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner jednali s ruskými představiteli o dohodě Nový START na okraj americko-rusko-ukrajinských rozhovorů v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech.
Axios se nezmínil, kdo se zúčastnil za ruskou stranu. Putinův vyslanec Kirill Dmitrijev dříve oznámil, že se ve středu setkal s americkými představiteli, ale jednání se podle něj týkala ekonomických otázek, poznamenal ruský list Kommersant.
Nejmenovaný americký představitel portálu Axios řekl, že případné prodloužení dohody nejspíše nebude právně zakotveno. „Dohodli jsme se s Ruskem, že budeme jednat v dobré víře a zahájíme diskusi o způsobech, jak by smlouva mohla být aktualizována,“ řekl. Podle jiného zdroje mají praktické důsledky spočívat v tom, že obě strany se domluví na dodržování podmínek dohody po dobu nejméně šesti dalších měsíců, během nichž by se jednalo o potenciální nové dohodě, napsal Axios.
Podle agentur tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová řekla, že neví o žádné přechodné dohodě mezi USA a Ruskem na dodržování omezení, která stanovovala smlouva Nový START, do doby, než vznikne nová dohoda, o které psal Trump.
Velení amerických sil v Evropě mezitím potvrdilo, že USA a Rusko se domluvily na obnovení dialogu vojenských představitelů, který byl přerušen v roce 2021, krátce před rozpoutáním ruské války proti Ukrajině. Toto rozhodnutí rovněž vyplynulo z jednání v Abú Dhabí, kde se velitel amerických sil v Evropě Alexus Grynkewich sešel s vysoce postavenými ruskými a ukrajinskými vojenskými představiteli.
Ruskou delegaci v Abú Dhabí vedl náčelník ruské vojenské rozvědky GRU, admirál Igor Kosťukov.
Americký generál Grynkewich je oprávněn jednat s náčelníkem ruského generálního štábu Valerijem Gerasimovem v zájmu odvrácení nezamýšlené eskalace.
Od rozpadu Sovětského svazu Rusko a USA opakovaně nahrazovaly a aktualizovaly smlouvy z dob studené války, které omezovaly tzv. strategické jaderné zbraně mířící na města a základny druhé strany. Nový START omezoval počet jaderných hlavic rozmístěných na strategických nosičích na 1550 na každé straně. Počet nosičů – mezikontinentálních raket na souši, raket odpalovaných z ponorek a strategických bombardérů – omezoval na maximálně 700.
Ruské ministerstvo zahraničí ve středečním prohlášení zdůraznilo, že Rusko je otevřené diplomacii v oblasti jaderné bezpečnosti, ale že bude rozhodně čelit jakýmkoli novým hrozbám. Za chybné a politováníhodné označila Moskva rozhodnutí Spojených států nevázat se dále omezeními počtu jaderných hlavic a jejich nosičů, které stanovila končící smlouva Nový START.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek uvedl, že Rusko je nadále připraveno k dialogu se Spojenými státy, pokud Washington konstruktivně odpoví na dřívější návrh Moskvy, aby obě strany nadále dodržovaly limity končící smlouvy Nový START.
Hlavním důvodem, proč byl Bílý dům dříve skeptický k prodloužení dohody Nový START, je skutečnost, že tento dokument neomezuje Čínu, která má menší, ale rychle rostoucí jaderný arzenál. Peking neprojevil zájem připojit se k dohodě, která by omezila jeho jaderný program.
Odhaduje se, že Čína má asi 600 jaderných hlavic, oproti zhruba 4000, které má jak Rusko, tak USA, poznamenala agentura Reuters.
