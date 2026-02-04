Ruský prezident Vladimir Putin ve středu hovořil prostřednictvím videospojení se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, informovaly tiskové agentury s odvoláním na státní média obou zemí. Shodli se na nutnosti posilování bilaterálních vztahů – v ekonomice, politice a bezpečnosti.
„V kontextu rostoucího napětí zůstává spojenectví mezi Moskvou a Pekingem důležitým stabilizačním faktorem,“ prohlásil Putin v hovoru, jehož úryvky Kreml zveřejnil ve vysílání státní televize. „Jsme připraveni pokračovat v co nejtěsnější spolupráci v otázkách globální i regionální agendy.“
Si Putinovi řekl, že rusko-čínské vztahy se vyvíjejí správným směrem a že obě země by měly vypracovat „velký plán“ jejich dalšího rozvoje.
Rusko a Čína udržují úzké ekonomické, diplomatické a vojenské vztahy, které ještě utužily po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Rozhovor obou státníků se uskutečnil v momentě, kdy v Abú Zabí začíná druhé kolo přímých rozhovorů zástupců Ukrajiny, Ruska a USA, zprostředkovaných Spojenými státy, o možném ukončení války.
Čína sice pravidelně vyzývá k mírovým jednáním i k respektování územní celistvosti všech zemí – včetně Ukrajiny -, nikdy však Rusko za jeho agresi výslovně neodsoudila a prezentuje se jako neutrální strana. Peking také popírá, že by dodával zbraně jedné či druhé straně konfliktu nebo zbrojní komponenty Rusku. Západ naopak viní, že vyzbrojováním Ukrajiny válku prodlužuje.
Peking je jako hlavní ekonomický partner Moskvy největším odběratelem ruských fosilních paliv, včetně ropných produktů, na světě, a pomáhá tak pohánět ruskou válečnou mašinerii, napsala agentura AFP. Čína také chápe Rusko jako hlavního partnera při vytváření nového multipolárního světového řádu, dodala AFP.
Agentura AP připomněla, že virtuální schůzka obou autoritářských vůdců přichází po sérii setkání Siho se západními lídry, kteří se v době nejistých vztahů s administrativou současného amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží posílit vztahy s Čínou navzdory rozdílným názorům na válku na Ukrajině. Minulý měsíc navštívili Peking kanadský premiér Mark Carney a britský ministerský předseda Keir Starmer, koncem února by měl do Číny zavítat německý kancléř Friedrich Merz. Evropští lídři dlouhodobě tlačí na Čínu, aby svou podporu Rusku ukončila, a za hovorem Siho s Putinem tak podle AP může být snaha ujistit Rusko, že postoj Číny k válce na Ukrajině se nezměnil.
