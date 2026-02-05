Nemohli se shodnout na tématech. Problémy měli i s výběrem místa. A vzájemně si tradičně nedůvěřují. Přesto se vyjednávači z USA a Íránu tento pátek patrně sejdou. Není jasné, co se podaří dohodnout, ale Teherán i další muslimské země budou považovat za úspěch, pokud alespoň prozatím odvrátí možnost amerického útoku na Írán. Dalším možným scénářem je i to, že se Íránci pokusí chytit USA do „ruské pasti“ – budou protahovat jednání co nejdéle, aby získali tolik potřebný čas.
Nuclear talks with the United States are scheduled to be held in Muscat on about 10 am Friday.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 4, 2026
I'm grateful to our Omani brothers for making all necessary arrangements.
Co se dočtete dál
- O čem budou Teherán a Washington jednat.
- Kde a proč se USA s Íránem sejdou.
- Kdo lobboval u Američanů, aby schůzka proběhla.
