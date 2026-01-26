Z domácích tribun urážejí Západ a utlačují ty Íránce, kteří požadují více volnosti. Jejich děti si přesto užívají svobodného světa, kde někteří utrácejí za luxus a večírky. Podobně jako kremelští prominenti i íránští vládci zaklínající se rigidní verzí islámu posílají potomky do západních demokracií. Hněv perského exilu se teď obrací proti rodinám těch, kteří v Teheránu nařizují střelbu do demonstrantů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik potomků íránských prominentů žije v zahraničí?
  • Co dětem islámských revolucionářů vyčítá exilová opozice?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.