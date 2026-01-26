Z domácích tribun urážejí Západ a utlačují ty Íránce, kteří požadují více volnosti. Jejich děti si přesto užívají svobodného světa, kde někteří utrácejí za luxus a večírky. Podobně jako kremelští prominenti i íránští vládci zaklínající se rigidní verzí islámu posílají potomky do západních demokracií. Hněv perského exilu se teď obrací proti rodinám těch, kteří v Teheránu nařizují střelbu do demonstrantů.
Co se dočtete dál
- Kolik potomků íránských prominentů žije v zahraničí?
- Co dětem islámských revolucionářů vyčítá exilová opozice?
