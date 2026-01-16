Ruský prezident Vladimir Putin a izraelský premiér Benjamin Netanjahu telefonicky jednali o situaci na Blízkém východě a v Íránu, oznámil v pátek Kreml. Po rozhovoru s Netanjahuem ruský prezident telefonicky hovořil také s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem, řekl novinářům Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Pezeškján podle Kremlu informoval Putina o úsilí íránského vedení normalizovat situaci v zemi, oba prezidenti se vyslovili pro zmírnění napětí v regionu a vyřešení problémů politickými prostředky.
„Vladimir Putin nastínil své základní přístupy k zesílení politického a diplomatického úsilí o zajištění stability a bezpečnosti v regionu,“ uvedl Kreml o telefonátu s Netanjahuem. Putin podle sdělení nabídl izraelskému premiérovi pomoc Ruska při zprostředkování kontaktů s Íránem. Mluvčí Peskov v pátek novinářům podle agentur řekl, že se ruský prezident snaží snížit napětí ve vztazích mezi Izraelem a Íránem.
Korupce, inflace a banka, která financovala vzdušné zámky. Co skutečně stojí za velkými protesty v Íránu
Íránem, který je pokládán za ruského spojence, zmítají rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu. Americký prezident Donald Trump tento týden Teheránu pohrozil silou, pokud nepřestane s tvrdými zákroky proti demonstrantům.
„Rusko a Írán důsledně podporují rychlé zmírnění napětí kolem Íránu a v regionu jako celku a zasazují se za vyřešení problémů výhradně politickými a diplomatickými prostředky. Obě strany znovu potvrdily svůj vzájemný závazek k dalšímu posilování rusko-íránského strategického partnerství a praktické realizaci společných ekonomických projektů v různých oblastech,“ stojí v tiskové zprávě Kremlu.
