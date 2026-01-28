Slovenský premiér Robert Fico vyjádřil při setkání s evropskými lídry na summitu v Bruselu minulý týden šok z rozpoložení amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého navštívil 17. ledna v jeho floridském sídle Mar-a-Lago. S odvoláním na pět nejmenovaných evropských diplomatických zdrojů to ve středu napsal server Politico. Ficova kancelář na žádost serveru o komentář nereagovala, Bílý dům zprávu označil za dezinformaci a schůzku popsal jako pozitivní a produktivní.
Fica, jednoho z mála evropských politiků, který často podporuje Trumpův postoj k údajným slabinám Evropské unie, „psychický stav“ amerického prezidenta znepokojil, sdělili Politico dva z diplomatů. Podle nich slovenský premiér uvedl, že na něj šéf Bílého domu při osobním setkání působil „nebezpečně“.
Svůj dojem ze schůzky s Trumpem Fico podle zdrojů Politico popsal v rozhovoru s kolegy z dalších unijních zemí na okraj mimořádné Evropské rady 22. ledna. Summit byl svolán v reakci na Trumpova vyjádření a hrozby ohledně převzetí kontroly nad Grónskem, které je autonomním územím Dánska. Lídři využili setkání ke snaze uklidnit napětí poté, co Trump pohrozil dodatečnými cly na dovoz z těch evropských zemí, které jeho záměr odmítly. Později pak od těchto cel ustoupil.
Fico proti Budapešti. Jak kontroverzní novela slovenského trestního zákoníku umlčela Orbánův nacionalismus
Fico svůj dojem z Trumpa podle zdrojů Politico komentoval při neformálním rozhovoru s evropskými kolegy a vrcholnými představiteli EU, nikoliv při formálním jednání. Ačkoliv žádný z diplomatických zdrojů nebyl u schůzky osobně přítomen, o obsahu rozhovoru je nezávisle na sobě informovali vrcholní představitelé jejich zemí. Politico všem diplomatickým zdrojům přislíbilo zachování anonymity, aby mohli hovořit o důvěrném obsahu rozhovoru. Čtyři ze zdrojů pocházejí ze čtyř různých unijních administrativ a pátým je vysoce postavený úředník v EU. Všichni shodně uvedli, že neznají konkrétní obsah Trumpových vyjádření, která u Fica vyvolala zmíněnou reakci.
Fico: Jsou to lži
Fico materiál webu Politico odmítl jako lži. „Důrazně odmítám lži nenávistného, probruselského liberálního portálu Politico. Na summitu jsem ani neformálně se žádným premiérem nebo prezidentem nemluvil o mé návštěvě v USA,“ uvedl Fico v prohlášení, které ČTK poskytl jeho úřad.
Podle Fica je cílem webu jenom rozbíjet konstruktivní vztahy, které Slovensko má „na všechny čtyři světové strany“. Uvedl, že to se vztahuje i na zájem Slovenska diverzifikovat svůj mírový jaderný program a spolupracovat i se Spojenými státy.
Ficův komentář je podle serveru Politico obzvlášť zajímavý s ohledem na skutečnost, že slovenský premiér patří k nejhlasitějším zastáncům Trumpa mezi evropskými politiky. Po setkání v Mar-a-Lagu se Fico ve videu na Facebooku chlubil svým přístupem k americkému prezidentovi a zároveň vyjádřil podporu přístupu USA k válce mezi Ruskem a Ukrajinou, uvedl Politico. Před rokem Fico vystoupil na konferenci konzervativců CPAC a Američanům vzkázal: „Váš prezident prokazuje Evropě velkou službu“.
Zástupkyně mluvčí Bílého domu Anna Kellyová uvedla, že „jde o naprosto a zcela falešné zprávy od anonymních evropských diplomatů, kteří se snaží být relevantní. Setkání v Mar-a-Lagu bylo pozitivní a produktivní“.
Vysoce postavený představitel administrativy, který byl na schůzce Trumpa s Ficem přítomen a který si přál zůstat v anonymitě, aby mohl rozhovor popsat, uvedl, že si nepamatuje žádné trapné momenty ani nevhodné výměny názorů. Podle něj bylo setkání, o které Fico sám požádal, příjemné a zcela běžné a zahrnovalo i několik uvolněných momentů, jež zachytil fotograf Bílého domu.
Jeden z evropských diplomatů naopak serveru Politico sdělil, že Fica schůzka s Trumpem patrně „traumatizovala“. Fico podle jednoho z diplomatů evropským kolegům sdělil, že Trump působil, jako by přišel o rozum.
Tento popis ostře kontrastuje s Ficovými veřejnými vyjádřeními ke schůzce s Trumpem. Premiér na Facebooku pozvání na Floridu označil za známku respektu a důvěry od amerického prezidenta. Diskutovali prý o Ukrajině a také o společném názoru, že EU se nachází v „hluboké krizi“. Fico setkání popsal jako neformální a otevřený rozhovor.
Fico, který během své cesty do USA podepsal dohodu o civilní jaderné spolupráci s Washingtonem, se ve videu naopak nezmínil o Trumpových tvrzeních ohledně Grónska ani o americké operaci, při níž byl začátkem ledna zajat a do Spojených států unesen venezuelský lídr Nicolás Maduro, kterého USA viní z narkoterorismu.
Obavy o zdraví amerického prezidenta se „rychle stávají častějším tématem rozhovorů na všech úrovních“, uvedl úředník EU, který se podílí na politických diskusích v Bruselu.
Devětasedmdesátiletý Trump přitom opakovaně a důrazně odmítá, že by trpěl jakýmkoli onemocněním ovlivňujícím jeho kognitivní funkce, a tento týden v rozhovoru s New York Magazine prohlásil, že netrpí Alzheimerovou chorobou.
