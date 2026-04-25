Mezinárodní ratingová agentura S&P oznámila, že snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A. Poukázala na slabý růst slovenské ekonomiky a pomalejší než předpokládané ozdravení veřejných financí země. Výhled ratingu pak S&P změnila na stabilní z negativního, což znamená, že ho v nejbližší době nehodlá měnit.
Slovenské ministerstvo financí v reakci uvedlo, že krok S&P byl očekávaný, neboť dosavadní rating Slovenska u S&P byl podle něj vyšší než u jiných agentur. Nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS) v tiskové zprávě vyzvalo ministra financí Ladislava Kamenického k rezignaci.
Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Česko má od S&P vyšší rating než Slovensko, a to na úrovni AA-.
S&P ve své zprávě odhadla, že růst slovenské ekonomiky země letos zpomalí na půl procenta z tempa 0,8 procenta loni. Očekává také pomalejší ozdravování veřejných financí, a to kvůli blížícím se parlamentním volbám a kvůli výdajům na obranu a sociálním transferům. Pro letošek agentura odhaduje deficit veřejných financí Slovenska v přepočtu na 4,7 procenta výkonu ekonomiky. To by i po třech kolech konsolidačních opatření současného kabinetu premiéra Roberta Fica znamenalo horší výsledek oproti loňsku i ve srovnání s rozpočtovým výhledem vlády, který pro letošek předpokládá schodek 4,1 procenta hrubého domácího produktu.
„Rating od agentury S&P byl dlouhodobě o dva stupně vyšší než hodnocení od ostatních agentur. Tento krok jsme kvůli situaci v Evropě a ve světě už déle očekávali a dlouhodobě ho zohledňovali také investoři, rozhodnutí nemá tedy žádný vliv na úvěrový kredit Slovenské republiky,“ uvedl v komentáři Kamenický.
Podle slovenského expremiéra a europoslance za PS Ľudovíta Ódora snížení ratingu Slovenska v praxi znamená vyšší splátky státního dluhu, méně peněz v rozpočtu a méně investorů. Uvedl, že případná úspěšná konsolidace veřejných financí by naopak měla vést ke zlepšení ratingu země. Kamenický by podle něj měl odstoupit z funkce ministra.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist