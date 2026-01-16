Slovenský premiér Robert Fico se při v pátek začínající návštěvě Spojených států v sobotu sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v jeho floridském sídle Mar-a-Lago, informoval ČTK úřad slovenské vlády. Ficova pracovní cesta do USA byla původně oznámena jen v souvislosti s plánovaným podpisem mezivládní dohody obou zemí o spolupráci v jaderné energetice.
Podpis této dohody je naplánován na pátek. Následně chce Bratislava jednat s americkou společností Westinghouse o výstavbě nové jaderné elektrárny na západním Slovensku. Z dřívějších Ficových vyjádření vyplynulo, že smlouvu s Westinghousem by Bratislava mohla podepsat příští rok.
ČEZ jedná se Slovenskem o prodeji tamní jaderné firmy. Fico chce, aby nový reaktor byl čistě státní
Slovenská opozice už kritizovala, že Ficova vláda nehodlá partnera pro výstavbu nového jaderného zdroje do státního vlastnictví vybrat ve veřejné soutěži. Poukázala také na to, že Česko při podobném projektu tendr zorganizovalo. Dva nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP.
