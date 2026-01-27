Evropská unie a Indie se dohodly na uzavření obchodní dohody. V úterý to oznámila na síti X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, a potvrdila tak předchozí vyjádření indického premiéra Nárendry Módího. Podle šéfky unijní exekutivy jde o historický průlom, který vytváří zónu volného obchodu zahrnující zhruba dvě miliardy lidí.
Dohoda podle Evropské komise posílí hospodářské a politické vazby mezi druhou a čtvrtou největší ekonomikou světa v době rostoucího geopolitického napětí a globálních ekonomických výzev. Očekává se, že ujednání zdvojnásobí vývoz z EU do Indie. Snížena nebo zrušena totiž budou cla na více než 90 procent exportu zboží z Evropské unie, z čehož by mohl těžit zejména evropský automobilový průmysl. Kromě toho dohoda zlepší přístup na indický trh služeb, zejména ve finančních službách, námořních službách a dalších klíčových odvětvích, otevře nové obchodní příležitosti a podpoří tvorbu pracovních míst.
„Evropská unie a Indie dnes učinily historické rozhodnutí a prohloubily partnerství mezi největšími demokraciemi světa,“ uvedla šéfka Evropské komise, která je v tyto dny spolu s předsedou Evropské rady Antóniem Costou přímo v Dillí. „Vytvořili jsme zónu volného obchodu pro dvě miliardy lidí, ze které budou mít ekonomický prospěch obě strany. Vyslali jsme světu signál, že spolupráce založená na pravidlech stále přináší skvělé výsledky,“ dodala s tím, že jde jen o začátek a EU a Indie budou své vztahy i nadále rozvíjet a posilovat.
Indie je čtvrtou největší ekonomikou světa s největší populací na světě. Navzdory tomu je vývoz z EU do této země relativně nízký ve srovnání s vývozem do jiných států. Způsobeno je to podle komise mimo jiné vysokými cly. Dohoda sníží nejen cla, ale také administrativní zátěž, čímž se obchodování usnadní, zlevní a zrychlí. To podle unijní exekutivy pomůže společnostem a zemědělcům z Evropské unie vyvážet více.
Indie poskytne EU snížení cel, které dosud nezískal žádný z jejích ostatních obchodních partnerů. Například cla na automobily se postupně sníží ze 110 procent na pouhých deset procent, zatímco u automobilových dílů budou po pěti až deseti letech zcela zrušena. Cla sahající až do výše 44 procent na stroje, 22 procent na chemikálie a 11 procent na léčiva mají být podle dohody také z velké části zrušena.
