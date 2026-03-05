Ruská vláda brzy zasedne, aby projednala ukončení dodávek plynu do Evropy, uvedl ve čtvrtek podle Reuters ruský vicepremiér Alexander Novak. Okamžitým ukončením dodávek pohrozil ve středu ruský prezident Vladimir Putin. Zpráva přichází v čase prudkého růstu cen energií vyvolaného íránskou krizí. Evropská unie se rozhodla ukončit dovoz plynu z Ruska do konce roku 2027, nyní jí tak ale hrozí, že jí je Moskva stopne sama a hned, dodává agentura.
„Brzy se sejdeme, jak nám nařídil prezident, abychom projednali současnou situaci s energetickými společnostmi a možné trasy pro přepravu našich energetických zdrojů,“ řekl Novak, který je Putinovým hlavním poradcem v otázkách energetiky. „Brzy to projednáme s našimi energetickými společnostmi a uvidíme, jak nejvýhodněji využít ruské zdroje,“ dodal.
Putin ve středu řekl, že Rusko by mohlo hned přestat dodávat plyn do Evropy a přejít na výhodnější odbytiště. Nejde však podle něj o rozhodnutí, ale jen o úvahy.
Prodej ruského plynu do Evropy od roku 2022 prudce klesl kvůli sankcím, které EU na Rusko uvalila kvůli jeho válce na Ukrajině. Rusko je přesto dál druhým největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu (LNG) do Evropské unie. Stále také prodává plyn prostřednictvím černomořského plynovodu TurkStream do zemí, jako je Maďarsko, Slovensko a mimounijní Srbsko.
Podle Eurostatu klesl podíl Ruska na dovozu plynu do EU prostřednictvím potrubí z přibližně 40 procent v roce 2021 na zhruba šest procent v roce 2025. U plynu z plynovodů a LNG dohromady se Rusko v roce 2025 podílelo na celkovém dovozu plynu do EU přibližně 13 procenty. Podíl Ruska na dovozu LNG do EU se podle údajů Eurostatu snížil v roce 2025 na 16 procent z 21 procent v roce 2021.
