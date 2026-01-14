Americké ministerstvo zahraničí pozastaví vyřizování přistěhovaleckých víz pro občany 75 zemí, včetně Ruska, Íránu, Běloruska, Albánie či Bosny a Hercegoviny, informovala stanice Fox News s odvoláním na zprávu ministerstva. Opatření, které se podle agentury Reuters nevztahuje na dočasná víza pro turisty či obchodníky, vejde v platnost 21. ledna a bude trvat až do odvolání, zatímco ministerstvo přezkoumá své postupy prověřování a kontroly.
Jedná se o jeden z nejradikálnějších kroků administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci jeho tvrdé protiimigrační kampaně, píše agentura Bloomberg.
Občané některých zemí na seznamu, jako Rusko, Írán, Somálsko a Afghánistán, mají už nyní jen malou šanci na získání víza pro vstup do USA. Nové opatření však bude šokem pro občany dalších zemí na seznamu, míní Bloomberg. Mezi dotčenými zeměmi, jejichž seznam Fox News zveřejnila, jsou mimo jiné také Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Brazílie, Somálsko, Thajsko, Nigérie, Jemen, Irák a Egypt.
Tahle země není pro migranty. Kdo je muž, kterého Trump nasadil na nelegální přistěhovalce?
„Ministerstvo zahraničí učiní přítrž zneužívání amerického imigračního systému těmi, kteří by se chtěli obohacovat na úkor amerického lidu,“ uvedlo ve středu podle Reuters ministerstvo zahraničí v prohlášení.
Trump v listopadu prohlásil, že zastaví přijímaní migrantů ze zemí třetího světa do USA poté, co afghánský imigrant podle úřadů nedaleko Bílého domu zastřelil příslušnici Národní gardy a těžce zranil jejího kolegu. USA po incidentu rovněž zastavily udělování azylu všem cizincům.
