Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace, řekli novinářům český premiér Andrej Babiš a jeho slovenský kolega Robert Fico po společné schůzce v Bratislavě. Podle Babiše by nejbližší společné jednání vlád obou zemí mělo být 31. března. Fico uvedl, že jednání kabinetu bude v Česku. Babiš na tiskové konferenci slíbil Slovensku pomoc se zajištěním dodávek zemního plynu v souvislosti s rozhodnutím EU postupně ukončit dovoz ruského plynu.
Mezivládní konzultace s Bratislavou předloni přerušil tehdejší kabinet českého premiéra Petra Fialy, který krok zdůvodnil rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.
„Jsem připraven a velice se těším, že navážeme na naši spolupráci tak, jak v minulosti. Slovensko je pro nás prioritou. Obnovíme společné zasedání našich vlád,“ řekl Babiš na společné tiskové konferenci s Ficem. Ten navrhl podepsání memoranda s Českem o prohloubení vzájemné spolupráce.
Předsedové české a slovenské vlády se shodli, že na úrovni Evropské unie je potřeba řešit vysoké ceny energií. Fico za jednu z možností označil dočasné neuplatňování emisních povolenek, které podle něj zdražují energie.
Fico také řekl, že v souvislosti s ukončením dodávek ruského plynu do EU bude Česko důležitou tranzitní zemí při dodávkách této suroviny na Slovensko. „Jsme připraveni a pomůžeme rádi,“ dodal v této záležitosti Babiš, který na svou první oficiální zahraniční cestu po prosincovém jmenování premiérem přijel podle tradice právě na Slovensko.
Předseda české vlády dal také najevo, že se na Slovensku hodlá inspirovat ve věci státem podporovaného systému nájemního bydlení. Babiš se stejně jako Fico vyslovil pro obnovu spolupráce v rámci visegrádské čtyřky (V4 – Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), byť český premiér v této souvislosti poukázal na přetrvávající napjaté vztahy mezi Polskem a Maďarskem.
Slovenský premiér se s předchozí českou vládou rozcházel například v názoru na dodávky zbraní na Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ficova nynější vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 například zastavila ze státních zásob vojenskou pomoc Kyjevu. Babiš tento týden zase uvedl, že Česko nebude rušit muniční iniciativu pro Ukrajinu, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Kyjev.
