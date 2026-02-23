Maďarsko zablokuje 20. balík protiruských sankcí, který připravuje Evropská unie, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska. Na facebooku to v neděli řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Maďarsko by se podle něj pak postavilo i proti další pomoci Kyjevu. Tranzit suroviny ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska byl přerušen koncem ledna. Premiér Viktor Orbán pak po zasedání rady pro energetickou bezpečnost potvrdil, že jeho země zablokuje také unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) Ukrajině, uvedla agentura APA.
Orbán připustil porážku, jeho soupeř už se kamarádil s evropskými lídry. Jakými kartami se teď hraje v maďarských volbách?
Ukrajina tvrdí, že za přerušením tranzitu ropy jsou ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, což například slovenský premiér Robert Fico zpochybnil. Bratislava i Budapešť Ukrajinu obviňují z politického vydírání, protože Budapešť se staví proti přijetí Ukrajiny do EU. Ukrajina se už čtyři roky brání ruské vojenské invazi.
Dvacátý balík sankcí unijního bloku proti Moskvě zaměřený tentokrát na bankovní a energetický sektor se chystají projednat ministři zahraničí EU v pondělí v Bruselu. Doufají, že opatření bude schváleno včas, aby se shodovalo se čtvrtým výročím ruské invaze na Ukrajinu, jež připadne na úterý. Aby sankce prošly, musí se na nich shodnout všech 27 členských států jednomyslně.
Od 24. února 2022, kdy Rusko zahájilo plnou invazi do sousední země, téměř každý členský stát včetně České republiky buď výrazně snížil, nebo zcela zastavil dovoz ruských energií. Maďarsko a Slovensko, které jsou oba členy EU i Severoatlantické aliance, však dovoz ruské ropy a plynu ještě zvýšily. Od EU se jim podařilo získat dočasnou výjimku ze zákazu dovozu ruské ropy.
Proč Orbána může porazit jen někdo, jako je Orbán. Co je klíčem k úspěchu a kdy to pochopí i politici v Česku?
Součástí chystaného balíku sankcí mají být nové zákazy vývozu a dovozu do Ruska. Evropská komise (EK) chce také poprvé aktivovat nástroj, kterým by zakázala vývoz všech obráběcích strojů s číslicovým řízením a rádií do zemí, kde existuje vysoké riziko, že budou reexportovány do Ruska, uvedla agentura AFP.
Česká republika se při blokování 20. unijního balíku protiruských sankcí k Maďarsku nepřipojí, řekl vicepremiér Karel Havlíček. Vyzval nicméně k vyjasnění dovozu ropy přes Ukrajinu.
Szijjártó už v sobotu řekl, že Maďarsko bude blokovat unijní půjčku Ukrajině v objemu 90 miliard eur. A to i přesto, že s ní Maďarsko na prosincovém summitu EU souhlasilo. I pro tento krok je v unii potřeba jednomyslnost. Orbán odhodlání půjčku zablokovat potvrdil, uvedl server hvg.hu.
Maďarsko a Slovensko začátkem týdne také oznámily, že kvůli přerušení dodávek ruské ropy zastaví dodávky nafty na Ukrajinu. Slovenský premiér Fico pak v sobotu prohlásil, že jeho země přeruší i dodávky elektřiny na Ukrajinu, pokud se dodávky ropy do pondělí neobnoví.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist