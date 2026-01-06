Peníze ze státního rozpočtu česká vláda na muniční iniciativu pro Ukrajinu dávat nebude, lze v ní ale pokračovat za podmínky, že ji budou financovat jiné státy. Po úterním jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných to českým novinářům v Paříži řekl premiér Andrej Babiš.
Nejde jen o Grónsko. Američané Evropě vzkazují, že Putin je její problém. Jak zareaguje Babiš?
O budoucnosti iniciativy bude ve středu jednat Bezpečnostní rada státu. Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu napadenou Ruskem. Babiš před loňskými sněmovními volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Koncem loňského roku uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce.
„Máme know-how, naše firmy mají know-how. Samozřejmě musí to být transparentně a bez korupce," řekl v úterý Babiš.
Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů.
Předseda koaliční SPD a šéf Sněmovny Tomio Okamura v pondělí řekl, že stanovisko vlády k muniční iniciativě projedná po Bezpečnostní radě státu i koalice. Vládní strany se podle něj shodují, že Česko ze svého rozpočtu v rámci iniciativy financovat nákupy nebude. Babiš v úterý řekl, že s koaličními partnery o věci hovořil i před jednáním v Paříži. "Myslím, že jsme se na tom domluvili," uvedl.
Vy berete Venezuelu, my Ukrajinu! Rusko doufá v geopolitický obchod s Trumpem, píše Reuters
Jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných označil český premiér Andrej Babiš za důležité. Některé body společné deklarace jsou ale podle něj pro Českou republiku nepřijatelné, země například nikdy nepošle vojáky na Ukrajinu. Premiér to řekl českým novinářům v Paříži.
Ministerský předseda stále doufá, že se povede dosáhnout míru na Ukrajině ještě před čtvrtým výročím invaze, které připadá na 24. února. Bez amerického prezidenta Donalda Trumpa nikdy mír nebude, podotkl Babiš.
Český premiér uvedl, že na jednání byli zástupci 37 států, ocenil účast amerického zmocněnce Stevea Witkoffa a Trumpova zetě Jareda Kushnera. "Je potřeba ocenit iniciativu (francouzského) prezidenta (Emmanuela) Macrona, který neustále vrací Evropu do hry," poznamenal.
Babiš také uvedl, že ho Macron pozval na oběd 11. února, den před mimořádným summitem Evropské unie, jehož tématem bude udržení konkurenceschopnosti EU.
Záruky pro Ukrajinu bez Česka
Lídři Francie, Británie a Ukrajiny podepsali podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na okraj jednání koalice ochotných v Paříži společnou deklaraci o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Informovala o tom agentura Reuters. Jeden z bodů zmiňuje záměr nasadit po dosažení příměří jako záruku bezpečnosti Ukrajiny multinárodní síly, do nichž by přispěly ty země koalice, které k tomu budou ochotné. Andrej Babiš už novinářům v Paříži řekl, že Praha se svými vojáky podílet nebude.
"Tyto bezpečnostní záruky zajistí, že se Ukrajina nebude muset vzdát a že případná mírová dohoda nebude v budoucnu porušena," uvedl Macron po podpisu deklarace s britským premiérem Keirem Starmerem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
"Multinárodní síly na Ukrajině budou složeny z národů koalice ochotných, které se budou chtít účastnit. Budou podporovat obnovu ukrajinské armády a podporovat odstrašování," stojí ve společné deklaraci. Text zmiňuje také podporu ukrajinských ozbrojených sil, účast v Amerikou navrhovaném mechanismu na monitorování příměří či závazky pomoci Ukrajině v případě ruského porušení možného míru.
Co se týče vyslání vojáků na Ukrajinu, Babiš uvedl, že to nemá v plánu ani například Itálie, Polsko nebo Lotyšsko. "Podle mého názoru většina těch zemí nechce vysílat vojáky," řekl. Připomněl, že Česko pomáhá s výcvikem ukrajinských vojáků.
"Máme jasnou shodu, že naše vojáky na Ukrajinu vysílat nebudeme a nejsme sami," podotkl. "Máme málo vojáků, potřebujeme budovat naši armádu a potřebujeme naše vojáky doma," dodal premiér. Ocenil naopak, že dnešní deklarace má v názvu slovo mír, konkrétně "silné bezpečnostní záruky pro pevný a trvalý mír".
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist