Venezuelský diktátor Nicolás Maduro a jeho žena byli americkými vojáky během vojenské operace americké armády zajmuti a odvlečeni do USA, kde je newyorský soud obvinil z pašování drog. Americký prezident Donald Trump v sobotu odpoledne středoevropského času vystoupil na tiskové konferenci ve svém sídle na Floridě, kde oznámil, že USA budou řídit Venezuelu do „bezpečného předání moci“. Pohrozil také případnou „druhou vlnou“ útoku, která ale podle něj nejspíš nebude potřeba.
Operací, při které podle amerických médií zadržela Madura a jeho manželku speciální jednotka Delta Force, vyvrcholil několik měsíců trvající nátlak americké administrativy na venezuelský režim. Trump řekl, že USA nemohou tolerovat ve svém sousedství takové zločince jako Maduro. „Západní polokoule je nyní mnohem bezpečnější místo,“ zdůraznil Trump.
Co se dočtete dál
- Jak si Trump představuje vládu Venezuely?
- Jakou roli hraje ministr Rubio?
- V jakém stavu je ropný průmysl?
