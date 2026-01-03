Obyvatele venezuelského Caracasu kolem druhé hodiny ráno místního času vzbudily výbuchy a hluk přelétajících letadel a vrtulníků. Spojené státy podle prvních zpráv zaútočily na vojenské cíle v hlavním městě a několika dalších místech Venezuely.
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti oznámil, že venezuelské prezident Nicolás Maduro, byl zajat a odvezen ze země. Vývoj tak v prvních hodinách víc než cokoliv připomíná scénář americké invaze do Panamy v roce 1989, kdy si Američané „došli“ pro diktátora Manuela Noriegu a obvinili ho z pašování drog a praní špinavých peněz.
