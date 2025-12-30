Třiasedmdesátiletý důchodce Anton Teofilov prodává zeleninu na trhu ve městě Pernik na západě Bulharska. „Vstup do eurozóny pro nás bude velmi přínosný,“ je přesvědčen. Stejného názoru je ale jen menšina jeho spoluobčanů.
Bulhaři začnou platit eurem už 1. ledna. A podle průzkumů veřejného mínění z toho rozhodně nejsou nadšení. Na obě své eurové mince, tedy v hodnotě jednoho a dvou eur, Bulharsko nechalo vyobrazit významné národní světce. Jako by země doufala, že při ní při přechodu na společnou evropskou měnu budou stát všichni svatí.
Na druhou stranu, z přechodu na euro měla obavy veřejnost v celé řadě států. Pochybnosti ale ve všech případech pominuly. V každé zemi, která eurem platí, je obyvatelstvo s tímto faktem výrazně spokojeno. V případě eura tak jde o „lásku na druhý pohled“, jak to nazvala Evropská centrální banka.
Co se dočtete dál
- V čem spočívá hluboká politická krize v Bulharsku.
- Jak se proměnilo vnímání eura v zemích, které ho přijaly a co by tedy mohlo nastat v Bulharsku.
- Co je zásadní pro to, aby země s eurem prosperovala.
