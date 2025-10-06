Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu dnes předal prezidentovi Emmanuelu Macronovi svou demisi. Macron ji podle informací agentur AFP a Reuters přijal. Lecornu přitom teprve v neděli večer představil ministry své vlády a v úterý měl předstoupit před francouzské Národní shromáždění.
Hrál a prohrál. Francie přišla o dalšího premiéra, tentokrát ale začíná jít do tuhého. Kdy na zemi zaútočí finanční trhy?
„Lecornu předložil demisi své vlády prezidentovi republiky, který ji přijal,“ informoval prezidentský palác. Opoziční strany již v reakci na nedělní představení nových ministrů vyjádřily zklamání z minimálních změn v kabinetu oproti předchozí vládě a pohrozily vyslovením nedůvěry.
Macron jmenoval Lecornua do funkce 9. září, jako premiér tak působil pouhých 27 dní. Podle AFP se ve Francii s jeho demisí dále prohlubuje politická nestabilita, Reuters píše, že po jeho neočekávané a bezprecedentní rezignaci prudce oslabilo euro.
Francouzská politická krize pokračuje po Macronově druhém zvolení do funkce v roce 2022 a po loňských předčasných parlamentních volbách, které vedly k ještě větší roztříštěnosti parlamentu. Lecornu byl pátým Macronovým premiérem za poslední dva roky, když jeho předchůdce Francois Bayrou neustál na začátku září hlasování o důvěře kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům.
Euro reaguje propadem
Jednotná evropská měna euro prudce klesá po zprávě, že rezignoval nový francouzský premiér Sébastien Lecornu. Euro k dolaru bezprostředně po zprávě spadlo o více než půl procenta a jeho pokles pokračoval i v následujících minutách. Krátce před 10:00 SELČ euro ztrácelo více než 0,6 procenta na 1,1667 USD. K japonskému jenu pak euro smazalo část ranních zisků a prodávalo se za 174,93 JPY, což byl denní nárůst o 1,1 procenta, ukazují online data z trhů.
Jinde ve světě prudce klesá japonský jen, americký dolar naopak zpevňuje a jeho růst zrychlil po oznámení rezignace francouzského premiéra. Na propad jenu má největší vliv zpráva, že první předsedkyní japonské Liberálnědemokratické strany (LDP) se v sobotu stala bývalá ministryně hospodářské bezpečnosti a vnitra Sanae Takaičiová.
Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 10:00 SELČ vykazoval růst o 0,7 procenta na 98,415 bodu. Dolar k jenu pak přidával 1,9 procenta nad 150,23 JPY.
Výrazně klesají i ceny francouzských dluhopisů, čímž se zvyšuje jejich výnos, a tedy i riziková přirážka. Investoři se podle analytiků teď chystají na další politickou nejistotu v jedné z klíčových zemí eurozóny. Výnos francouzských dluhopisů se splatností deset let vzrostl o devět bazických bodů na 3,6 procenta. Tím se ještě zvýšil rozdíl proti srovnatelným dluhopisům německé vlády, považovaným v eurozóně za nejkvalitnější a za klíčové měřítko u vládních dluhopisů.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist