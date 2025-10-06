Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu dnes předal prezidentovi Emmanuelu Macronovi svou demisi. Macron ji podle informací agentur AFP a Reuters přijal. Lecornu přitom teprve v neděli večer představil ministry své vlády a v úterý měl předstoupit před francouzské Národní shromáždění.

„Lecornu předložil demisi své vlády prezidentovi republiky, který ji přijal,“ informoval prezidentský palác. Opoziční strany již v reakci na nedělní představení nových ministrů vyjádřily zklamání z minimálních změn v kabinetu oproti předchozí vládě a pohrozily vyslovením nedůvěry.

Macron jmenoval Lecornua do funkce 9. září, jako premiér tak působil pouhých 27 dní. Podle AFP se ve Francii s jeho demisí dále prohlubuje politická nestabilita, Reuters píše, že po jeho neočekávané a bezprecedentní rezignaci prudce oslabilo euro.

Francouzská politická krize pokračuje po Macronově druhém zvolení do funkce v roce 2022 a po loňských předčasných parlamentních volbách, které vedly k ještě větší roztříštěnosti parlamentu. Lecornu byl pátým Macronovým premiérem za poslední dva roky, když jeho předchůdce Francois Bayrou neustál na začátku září hlasování o důvěře kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům.

Euro reaguje propadem

Jednotná evropská měna euro prudce klesá po zprávě, že rezignoval nový francouzský premiér Sébastien Lecornu. Euro k dolaru bezprostředně po zprávě spadlo o více než půl procenta a jeho pokles pokračoval i v následujících minutách. Krátce před 10:00 SELČ euro ztrácelo více než 0,6 procenta na 1,1667 USD. K japonskému jenu pak euro smazalo část ranních zisků a prodávalo se za 174,93 JPY, což byl denní nárůst o 1,1 procenta, ukazují online data z trhů.

Jinde ve světě prudce klesá japonský jen, americký dolar naopak zpevňuje a jeho růst zrychlil po oznámení rezignace francouzského premiéra. Na propad jenu má největší vliv zpráva, že první předsedkyní japonské Liberálnědemokratické strany (LDP) se v sobotu stala bývalá ministryně hospodářské bezpečnosti a vnitra Sanae Takaičiová.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 10:00 SELČ vykazoval růst o 0,7 procenta na 98,415 bodu. Dolar k jenu pak přidával 1,9 procenta nad 150,23 JPY.

Výrazně klesají i ceny francouzských dluhopisů, čímž se zvyšuje jejich výnos, a tedy i riziková přirážka. Investoři se podle analytiků teď chystají na další politickou nejistotu v jedné z klíčových zemí eurozóny. Výnos francouzských dluhopisů se splatností deset let vzrostl o devět bazických bodů na 3,6 procenta. Tím se ještě zvýšil rozdíl proti srovnatelným dluhopisům německé vlády, považovaným v eurozóně za nejkvalitnější a za klíčové měřítko u vládních dluhopisů.

