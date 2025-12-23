Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že Spojené státy potřebují Grónsko nikoliv kvůli nerostnému bohatství, ale z důvodů národní bezpečnosti, uvedla agentura Reuters. O tom, že by USA měly získat ostrov, který je poloautonomním územím Dánska, hovořil letos Trump opakovaně.
Trump to s Grónskem myslí vážně. Bílý dům už počítá, kolik bude jeho připojení k USA stát
Trump v neděli jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, jímž bude guvernér Louisiany Jeff Landry. Ten na sociálních sítích sdělil, že jeho cílem v nové funkci bude připojení Grónska k Americe.
Krok vyvolal novou vlnu kritiky ze strany Dánska, které vyzvalo k respektování své územní celistvosti a oznámilo, že si v nejbližších dnech předvolá amerického velvyslance. K zachování suverenity ostrova vyzvala také Evropská unie.
Trump své plány na získání Grónska, při nichž dříve nevylučoval ani nasazení vojenské síly, již dříve zdůvodňoval národní bezpečností USA. Ostrov o rozloze 2,17 milionu kilometrů čtverečních má strategický význam a zároveň disponuje velkým nerostným bohatstvím.
Ostrov obývaný zhruba 56.000 lidmi býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.
Největší bitevní lodě v historii světa
Trump zároveň oznámil plán na stavbu bitevních lodí nové třídy. Podle něj budou silnější než jakékoliv jiné válečné lodě dosud vyrobené Spojenými státy. Kritizoval také zbrojařské podniky za podle něj pomalou výrobu, informovala o tom agentura Reuters.
"Budou největšími bitevními loděmi v historii naší země, největšími bitevními loděmi v historii světa, jaké kdy byly postaveny," řekl podle agentury AFP prezident novinářům ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě.
Plakáty na pondělní akci podle Reuters zobrazovaly snímek válečné lodi se slovy "třída Trump".
Trump také uvedl, že se příští týden setká s představiteli hlavních zbrojařských firem, aby řešil zpožďování výroby a překračování nákladů. Zaměřit se chce na možný vliv odměňování vrcholového managementu, zpětné odkupy akcií a vyplácení dividend na zpožďování produkce.
"Začneme utrácet peníze na stavbu letadel a lodí a na věci, které potřebujeme - ne za deset nebo 15 let. Potřebujeme je teď," řekl Trump.
Agentura Reuters minulý týden informovala, že Trumpova administrativa plánuje vydat exekutivní nařízení, které by omezilo dividendy, zpětné odkupy akcií a odměňování vedoucích pracovníků u armádních dodavatelů, jejichž projekty jsou předražené či zpožděné.
Trump také uvedl, že USA si možná ponechají, či prodají ropu, kterou v posledních týdnech zabavily u pobřeží Venezuely. Dodal, že si rovněž ponechají lodě, které zabavily. Venezuelská ropa by podle něj také mohla být použita k doplnění strategických rezerv Spojených států.
