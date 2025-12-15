Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli jednal v Berlíně s americkou delegací za účasti zmocněnce prezidenta Donalda Trumpa Steva Witkoffa a Trumpova zetě Jareda Kushnera a také s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Rozhovory trvaly více než pět hodin, uvedl podle agentur poradce hlavy ukrajinského státu Dmytro Lytvyn. Předmětem diskuse byl pravděpodobně americký návrh na ukončení rusko-ukrajinské války, k jehož původní podobě měl Kyjev a jeho evropští spojenci výhrady.
Rozmístění cizích pozemních sil na Ukrajině může ohrozit dohody o příměří. Jak nastavit bezpečnostní záruky pro Kyjev
Dnes by měla tato jednání pokračovat a Zelenskyj se sejde také s německými politiky a představiteli dalších evropských zemí. Rusko na berlínská jednání pohlíží odmítavě.
Podle Witkoffa se americká a ukrajinská delegace setkají i v pondělí dopoledne, a to po výrazném pokroku, kterého se podle něj podařilo dosáhnout v neděli. Zelenskyj se pak ve 13:00 sejde s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem a posléze s předsedkyní Spolkového sněmu Julií Klöcknerovou.
Kolem 16:00 by měl ukrajinský prezident dorazit na německo-ukrajinské hospodářské fórum, na kterém jej přivítá kancléř Friedrich Merz. Oba později vystoupí na tiskové konferenci.
Večer se uskuteční vrcholná schůzka, které se kromě Merze a Zelenského zúčastní také představitelé devíti dalších evropských zemí včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona či britského premiéra Keira Starmera. Na pracovní večeři se přidají předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.
O začátku jednání informoval Zelenskyj v neděli na Telegramu v příspěvku, k němuž připojil snímky vítání účastníků před jednáním. Na jedné z fotografií je vidět v jedné řadě Zelenskyj, Merz a ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov a proti nim americká delegace.
Ukrajinský prezident, který v neděli přiletěl do německé metropole, v chatovací skupině s novináři na WhatsAppu podle Reuters připustil, že právně závazné bezpečnostní záruky od spojenců by pro Ukrajinu mohly být náhradou za členství v NATO a představovaly by kompromis v mírových jednáních.
„Od samého začátku byla ukrajinská snaha vstoupit do NATO motivována touhou po skutečných bezpečnostních zárukách. Někteří partneři z USA a Evropy tento směr nepodporovali,“ uvedl Zelenskyj v odpovědi na otázky novinářů.
„Dnes tedy dvoustranné bezpečnostní záruky mezi Ukrajinou a USA, garance podobné článku 5 (smlouvy NATO, týkajícího se kolektivní obrany zemí aliance – pozn. ČTK) od USA pro nás, bezpečnostní záruky od evropských partnerů i dalších zemí, například Kanady a Japonska, představují šanci, jak zabránit další ruské invazi,“ dodal. „To už je z naší strany kompromis,“ upozornil ukrajinský prezident s tím, že záruky musí být právně závazné.
Podle agentury AP Zelenskyj v této souvislosti uvedl, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu by měly mít podporu amerického Kongresu.
Na svém instagramovém účtu ukrajinský prezident také poznamenal, že cílem nynějších jednání je zajistit, aby se „už nikdy neopakovala zkušenost s Budapešťským memorandem a ruskou invazí“.
Ukrajina se po rozpadu Sovětského svazu zřekla jaderných zbraní rozmístěných na jejím území výměnou za přísliby bezpečnosti a respektování územní celistvosti obsažené v Budapešťském memorandu z roku 1994, jehož signatářem byla kromě Kyjeva, Washingtonu a Londýna také Moskva. Rusko ale pod vedením prezidenta Vladimira Putina závazky nedodrželo, v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu.
Příměří mezi Ukrajinou a Ruskem podél současných frontových linií by podle Zelenského bylo spravedlivou možností, píše Reuters. Rusko však požaduje, aby Kyjev stáhl své jednotky z částí východoukrajinské Doněcké a Luhanské oblasti, které Ukrajina stále kontroluje. V odpovědi na otázky novinářů v chatu na WhatsAppu Zelenskyj zopakoval, že tato možnost by byla nespravedlivá, a dodal, že otázka území zůstává nevyřešená a velmi citlivá. Postavení Donbasu, tedy průmyslového regionu na východě Ukrajiny tvořeného Doněckou a Luhanskou oblastí, tak zřejmě zůstává jedním z hlavních sporných bodů při jednání o možnosti ukončení rusko-ukrajinské války.
Americký prezident Trump naléhá na rychlý konec ruské války a čím dál více ho frustrují prodlevy, píše AP. Hledání možných kompromisů naráží na zásadní překážky, včetně otázky kontroly nad ukrajinským Donbasem, který z většiny okupují ruské invazní síly, a bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.
