Část území na východě Ukrajiny by mohla fungovat ve speciálním režimu, kde by cizinci – hlavně Američané – mohli volně podnikat a využívat místní zdroje. S tímto původně prý washingtonským návrhem souhlasí Ukrajina, tedy alespoň podle serveru Politico, podle kterého jde o kyjevskou snahu naplno zapojit do řešení války obchodně přemýšlejícího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovaná média dodávají, že Rusko s takovým uspořádáním takřka jistě souhlasit nebude.
Podle nejnovější páteční verze revidovaného mírového plánu, který Ukrajina už předložila k posouzení Spojeným státům, by vznik zvláštní ekonomické zóny předpokládal stažení ukrajinských, ale i ruských vojáků. Podle dostupných zdrojů se pravděpodobně jedná o to území předválečné Doněcké oblasti, které dosud kontrolují ukrajinští vojáci. To si ale nárokuje Rusko.
Co se dočtete dál
- Jak se k ukrajinskému návrhu pro Donbas staví Rusko.
- Proč američtí vyjednávači spěchají s doladěním dohody.
- Jakou část Doněcké oblasti stále drží Kyjev.
