Americký prezident Donald Trump označil v rozhovoru se serverem Politico Evropu za skupinu národů v rozkladu vedenou slabými lidmi, kteří selhávají v boji s migrací a neumí ukončit válku na Ukrajině. Šéf Bílého domu podle serveru naznačil, že podpoří ty evropské politické kandidáty, kteří odpovídají jeho vizi pro Evropu.
Trumpův výpad proti evropskému politickému vedení je jeho doposud nejostřejší kritikou západních demokracií, píše Politico a připomíná, že země jako Německo a Francie mají už nyní s Trumpovou administrativou velmi napjaté vztahy.
„Myslím si, že jsou slabí. Ale také si myslím, že chtějí být politicky korektní. Myslím, že nevědí, co dělat. Evropa neví, co dělat,“ prohlásil Trump o evropských představitelích.
Trumpovy výroky přicházejí v době, kdy pokračují intenzivní diplomatická jednání o ukončení války na Ukrajině a evropští lídři vyjadřují sílící obavy, že by americký prezident mohl nechat Ukrajinu a její evropské spojence napospas ruské agresi, připomíná Politico.
Evropa je na křižovatce dějin. Svůj osud by si neměla nechat diktovat od halasného amerického policajta
Republikánský prezident serveru sdělil, že nepřikládá evropským lídrům velkou váhu v úsilí o ukončení války.
„Mluví, ale ničeho nedosahují, a válka prostě pokračuje dál,“ prohlásil Trump, který před nástupem do funkce sliboval ukončení konfliktu do několika dnů. Americké snahy o příměří ovšem zatím úspěšné nebyly.
Zároveň Trump vyzval Ukrajinu, aby vyhlásila nové volby. „Už dlouho neměli volby. Víte, mluví o demokracii, ale dostává se to do bodu, kdy to už demokracie není,“ tvrdil Trump.
Ruský prezident Vladimir Putin, z jehož rozkazu ruská armáda v únoru 2022 na Ukrajinu vpadla, odmítal uznat legitimitu prezidenta Volodymyra Zelenského právě s odkazem na to, že setrvává ve funkci, ačkoliv se původně prezidentské volby měly v zemi konat na konci března 2024. Kyjev to odmítá s tím, že volby nelze uspořádat za válečného stavu a v situaci, kdy část území suverénní země ovládají okupační síly.
