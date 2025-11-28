Spojené státy začnou velmi brzy zasahovat proti venezuelským pašerákům drog i na pevnině. Podle tiskových agentur to ve čtvrtek večer řekl americký prezident Donald Trump v proslovu k příslušníkům armády. Pozemní cesta je pro pašování drog jednodušší a do USA se nesmějí dostávat, dodal prezident. Washington v posledních týdnech výrazně navyšuje počty svých vojáků a armádní techniky v Karibiku a venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro hovoří o možné agresi vůči zemi.
USA od září provádějí zásahy proti venezuelským plavidlům, která podle Washingtonu převážejí drogy určené pro americký trh. Při více než dvou desítkách útoků přišlo o život nejméně osm desítek lidí. USA také v polovině listopadu do Karibiku přemístily největší vojenské plavidlo světa, letadlovou loď USS Gerald R. Ford.
„Asi jste si všimli, že lidé nechtějí vozit (drogy) po moři, a my je začneme zastavovat také na pevnině. Pevnina je jednodušší, ale začne to velmi brzy," citovala Trumpova slova agentura Reuters.
Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. Maduro podle USA stojí v čele obchodu s drogami a Washington jej po loňských volbách, v nichž se domáhala vítězství opozice a režim nezveřejnil konečné výsledky, neuznává za prezidenta.
Maduro tvrdí, že USA se chystají na ozbrojený konflikt vůči jeho zemi; podle některých analytiků je cílem vojenských manévrů přesvědčit venezuelskou armádu, aby ukončila svou klíčovou podporu autoritářskému vůdci.
Trump zastaví přijímání migrantů
Trump zároveň oznámil, že zastaví přijímaní migrantů ze všech zemí třetího světa do Spojených států. Chce také přestat vyplácet jakoukoli federální podporu lidem, kteří nejsou občany USA. Uvedl to na své síti Truth Social krátce poté, co zemřela členka Národní gardy, kterou podle úřadů nedaleko Bílého domu ve středu postřelil muž původem z Afghánistánu.
"Permanentně pozastavím migraci ze všech zemí třetího světa, aby se mohl americký systém plně zotavit," napsal Trump v dalším z řady svých příspěvků na téma migrace. Přislíbil také, že z USA deportuje miliony lidí, které podle něho nelegálně přijal jeho předchůdce Joe Biden. Deportace čeká také cizince, kteří jsou závislí na podpoře úřadů, představují veřejné nebezpečí nebo jsou "nekompatibilní se západní civilizací".
Trump už během loňské předvolební kampaně dával najevo, že zastavení migrace je jedním z jeho hlavních cílů pro druhé funkční období. Na hranici USA s Mexikem od Trumpova lednového nástupu do úřadu počet nelegálních překročení hranic dramaticky poklesl, a to i v důsledku nasazení armády. Bílý dům také v říjnu oznámil, že dramaticky sníží i počet přijímaných uprchlíků, tedy lidí čelících perzekuci či prchajících před válkou. V následujících 12 měsících jich má být nejvíce 7500, zatímco za Bidena to bylo až 125.000.
Zároveň se americká administrativa snaží deportovat miliony migrantů, kteří jsou ve Spojených státech bez potřebných dokumentů. Často přitom ale naráží na odpor komunit, v nichž tito lidé žijí. Velká část z nich je totiž v USA už léta, platí zde daně a vykonává práce, například v zemědělství, o něž jinak není velký zájem.
