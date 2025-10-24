Švédská zbrojovka Saab zvládne uspokojit poptávku po svých letounech Gripen i v případě realizace objednávky 100 až 150 nově vyrobených strojů pro Ukrajinu. Agentuře Reuters to řekl generální ředitel společnosti Micael Johansson.
„Není absolutně nemožné dramaticky zvýšit tempo výroby, pokud to bude potřeba,“ Johansson s tím, že Saab zatím nemá potvrzenou objednávku.
Podle Johanssona Saab zkoumá možnost výroby Gripenů v nových závodech vedle těch stávajících ve Švédsku a v Brazílii. Dodal také, že doufá v partnerství s ukrajinskými podniky, případně také s podniky v dalších evropských zemích a Kanadě, která umožní rozšířit výrobu.
Švédský premiér Ulf Kristersson ve středu oznámil, že Švédsko a Ukrajina podepsaly dohodu o dlouhodobé spolupráci v letecké obraně, která zahrnuje i možnost prodeje 100 až 150 nově vyrobených Gripenů v nejmodernější verzi.
Společnost Saab neuvedla, jakou hodnotu by dodávka na Ukrajinu měla, ale ve třetím čtvrtletí prodala čtyři letouny Gripen do Thajska v zakázce v hodnotě 5,3 miliardy švédských korun (11,8 miliardy českých korun).
O možnosti dodávek Gripenů na Ukrajinu se uvažovalo už dříve, ale loni v květnu Švédsko tyto plány pozastavilo, podle ministra obrany Pala Jonsona proto, že Ukrajina se tehdy soustředila na práci s americkými letouny F-16, které mohla získat okamžitě. Moderní západní stíhačky země, která se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, využívá k obraně proti každodenním ruským vzdušným útokům.
Letouny JAS-39 Gripen jsou v provozu od roku 1996 a firma Saab jich dosud vyrobila přibližně 280. Švédská vláda si podle Reuters objednala 60 Gripenů verze E a firma Saab zvyšuje kapacitu v Linköpingu ve snaze vyrábět během několika let 20 až 30 těchto letadel ročně. Saab vyrábí Gripeny také v Brazílii. Gripeny nyní využívá také české letectvo a na začátku září ministerstvo obrany prodloužilo jejich pronájem do roku 2035, kdy by je měly na českém nebi nahradit americké stroje F-35.
