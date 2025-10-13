Na východním Slovensku se dopoledne srazily dva rychlíky, dva lidé jsou po nehodě v kritickém stavu, další stovka byla zraněna lehce. Novinářům to řekl slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok s tím, že tři lidé uvízli v havarovaných soupravách. Za předběžnou příčinu neštěstí ministr označil pochybení jednoho ze strojvůdců.
Z vyjádření národního dopravce ZSSK vyplývá, že neštěstí se stalo nedaleko Rožňavy a v místě, kde se železniční tratě křižují a přecházejí do jednokolejné tratě. Podle záběrů z místa nehody některé vagony blízko železničního tunelu vykolejily a značně poškozena byla nejméně jedna lokomotiva.
Policie informovala o čelní srážce souprav, ve kterých cestovala řada lidí. Nehoda se stala na trati, která spojuje Košice se Zvolenem na středním Slovensku.
Připravujeme podrobnosti.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist