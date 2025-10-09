Německý kancléř Friedrich Merz ve čtvrtek řekl, že udělá vše pro to, aby v Evropské unii v roce 2035 neskončil bez výjimky prodej aut se spalovacími motory. Po jednání se zástupci automobilového průmyslu zároveň zdůraznil, že Německo bude pokračovat na cestě k elektromobilitě. Automobilový průmysl je podle šéfa spolkové vlády pro zemi a její hospodářství klíčový.
„Udělám vše pro to, aby v roce 2035 nenastal tvrdý předěl,“ řekl Merz. Dodal, že to není ani technicky možné. Německo má podle něj strategický zájem na tom, aby si udrželo konkurenceschopnost svého automobilového průmyslu. Zároveň kancléř zdůraznil, že podporuje rozvoj elektromobility. Auta na elektrický pohon jsou „hlavní ulice, po které se jede“.
Kancléř Merz, vicekancléř a ministr financí Lars Klingbeil a několik dalších ministrů ve čtvrtek jednali se zástupci automobilového průmyslu o budoucnosti odvětví, které se potýká s problémy a táhne s sebou dolů celé německé hospodářství. Za německý svaz automobilového průmyslu VDA se schůzky účastnila předsedkyně Hildegard Müllerová a za odborový svaz IG Metall jeho šéfka Christiane Bennerová.
Merz už dopoledne na tiskové konferenci uvedl, že se stranám jeho koaliční vlády – konzervativní unii CDU/CSU a sociální demokracii (SPD) – nepodařilo najít společný postoj k plánu Evropské unie na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035. Kancléř přitom v poslední době opakovaně říká, že on by si přál, aby EU od plánu upustila.
SPD připouští kompromis
Sociální demokracie, koaliční partner Merzových konzervativců, se postavila proti snahám nabourat dojednaný kompromis, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů a bojovat tak proti klimatickým změnám. Spolupředseda strany Klingbeil nicméně naznačil, že je SPD ochotná přistoupit na kompromis. Na tiskové konferenci řekl, že nelze jít „hlavou proti zdi“ a že je třeba větší pružnosti a pragmatismu.
Dílčí dohody strany německé vlády dosáhly v podpoře elektromobility. Vláda chce poskytovat zájemcům o koupi elektromobilu finanční pomoc. Dostat by ji ale měly jen domácnosti s nízkými a středními příjmy. Do roku 2029 by mělo být možné z programu na podporu elektromobility čerpat několik miliard eur. Státní podporu na nákup elektrických vozů zrušila předchozí vláda kancléře Olafa Scholze kvůli úsporám na konci roku 2023.
V polovině září agentura Reuters napsala, že Evropská komise přesune revizi záměru zakázat v roce 2035 výrobu aut se spalovacími motory už na konec letošního roku. Revize byla původně plánována až na rok 2026. Její uspíšení žádaly některé členské státy včetně Česka či Slovenska.
